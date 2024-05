Zavirali bi gradnjo dodatnega tira

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine (FJK) prek italijanskega ministrstva za okolje prosi Slovenijo za dodatna pojasnila glede ukrepov o zaščiti okolja ob gradnji drugega tira. Tako poroča tržaški Primorski dnevnik in navaja, da bi morala Slovenija po mnenju deželne vlade nujno dopolniti tehnično dokumentacijo, ki jo je posredovala Italiji v okviru čezmejne presoje vplivov na okolje za dodatno gradnjo vzporednega tira nove proge med Divačo in Koprom.

Po mnenju predstavnikov deželne vlade bo gradnja vzporednega tira ob že skoraj zgrajenem novem tiru med Divačo in Koprom močno vplivala na okolje in bo preveliko breme za naravne vire in vode na tem območju, predvsem v dolini Glinščice. Če pri gradnji ne bodo upoštevani primerni varovalni ukrepi, lahko pride do okoljske katastrofe oziroma prevelikih okoljskih tveganj, opozarja odbornik za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro, ki je bil zelo glasen že pred petimi leti, ko je nasprotoval gradnji drugega tira. Scoccimarro je član vladajoče stranke Bratje Italije. Nekateri italijanski krogi že ves čas izražajo pomisleke in nasprotovanja zaradi gradnje drugega tira, predvsem zato, ker povečuje konkurenčnost koprskega pristanišča.

Slovenija je vso tehnično dokumentacijo o projektu umeščanja dodatnega tira v prostor Italiji poslala že sredi februarja in pričakuje uradni odgovor pristojnega ministrstva do 15. maja. Italija je v postopku javne razprave med drugim prejela predloge in pripombe centralnega urada za zaščito okolja, deželne agencije za okolje Arpa, zdravstvenega podjetja Asugi in občinske uprave Trst. V okviru presoje vplivov na okolje so si predstavniki italijanske države 10. aprila ogledali predvideno traso.

Z ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) so na naša vprašanja odgovorili: »Slovenski in italijanski eksperti so že izvedli tehnične konzultacije 10. aprila 2024, v katerih so bila podana obsežna strokovna pojasnila in je bilo odgovorjeno na vsa vprašanja. Če bo Italija imela dodatna vprašanja, bomo nanje tudi ustrezno strokovno odgovorili. Mnenje Furlanije - Julijske krajine je interno mnenje, podano italijanskemu ministrstvu. Če bo sestavni del uradnega mnenja, bomo tudi nanj ustrezno odgovorili. MOPE je seznanjen z mnenjem FJK in sporoča, da gre za tehnična vprašanaja, na katera je možno podati strokovna pojasnila. Slovenija bo predvidela vse omilitvene ukrepe, da ne bo pomembnega vpliva na vodo, naravo in prebivalce.«

Luka Koper

je trn v furlanski peti

Prav dograditev dvojnega tira do Kopra bo šele omogočila zaprtje za okolje nevarnega obstoječega tira, ki se je že v preteklosti pokazal kot izjemno tveganje za Kras, kraško podzemlje, za rastlinstvo in živalstvo v tem prostoru in predvsem za varstvo voda. Sedanja proga je s požari pogosto uničevala naravo na Krasu in v Bržaniji, vlak je večkrat povozil divjad (enkrat celo štiričlansko medvedjo družino), predvsem pa se je leta 2019 zaradi nesreče izlila večja količina nafte, ki k sreči ni pritekla do vodnega vira. Nova proga je grajena po povsem drugih okoljskih standardih in s takimi ukrepi, ki bistveno zmanjšujejo vsa tveganja. Zato je vsakršno zadrževanje gradnje nove proge vztrajanje pri sedanjem, za okolje povsem nesprejemljivem tiru.

Že čez en mesec bo zgrajenih 37 kilometrov predorov. Pri dodatnem tiru bodo morali zgraditi le še 3,9 kilometra predorov, nobenega več v kraškem podzemlju, in tri viadukte ob že obstoječih, vse dostopne ceste so zgrajene, trasa dodatnega tira pa je še nekoliko dlje od državne meje z Italijo.

Nekateri (vplivni) italijanski krogi so doslej že večkrat nakazali, da jim gradnja drugega tira do Luke Koper ni všeč predvsem iz ekonomskih ali političnih razlogov. Zato nas je zanimalo, kakšna je verjetnost, da se priprava dopolnitve državnega prostorskega načrta za dvojni tir ne bo nadaljevala tako hitro, kot sta še konec februarja zatrjevala predsednik vlade Robert Golob in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Ministrica je izjavila, da bi lahko že oktobra letos sprejeli uredbo o prostorskem načrtu za dvojni tir in da bi lahko podjetje 2TDK konec leta 2026 nadaljevalo gradnjo dodatnega tira, ki bi ga končali do leta 2030, ko bi lahko zaprli sedanji 57 let stari industrijski tir. Ministrstva za okolje prizadevanja teh italijanskih krogov ne skrbijo: »Sporočamo, da časovnica sprejetja državnega načrta oktobra 2024 zaradi mnenja italijanske države nikakor ni ogrožena in da vse aktivnosti potekajo nemoteno.«

Iz 2TDK pa so odgovorili:

» Za ohranjanje in varovanje narave izvajamo monitoringe rib in rakov, dvoživk, ptic, habitatnih tipov in vodnih organizmov ter netopirjev. Zaradi kraškega terena se izvaja tudi krasoslovni monitoring. Na območju trase drugega tira je izjemno pomembno tudi spremljanje kvalitete voda in vodnih organizmov. Redni pregledi se izvajajo v območju doline Glinščice, Osapske reke in Škofijskega potoka. Do zdaj monitoringi niso odkrili poslabšanja stanja.«