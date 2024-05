Kje bo Slovenija čez 20 let

V nadaljevanju preberite:

Leto 2044 se na prvi pogled zdi močno oddaljeno. Gledano z očmi posameznika je to res letnica, o kateri ni treba razmišljati. A kar velja za posameznika, državljana, ni nujno, da velja tudi za državo. Zanjo 20 let ni dolga doba. Odgovorni politiki, ki upravljajo državo, družbene podsisteme, fizično in socialno okolje, bi morali že danes razmišljati o letu 2044. Razmišljati bi morali, kakšna bo bilanca države, ko bomo delali analize ob 40. obletnici vstopa v Evropsko unijo.