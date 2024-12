Po novem ne bo več treba beležiti odmora za malico

ESS, Ekonomsko-socialni svet, je na današnji seji po več poskusih pogajanj na nižjih ravneh potrdil težko pričakovani kompromisni osnutek predloga novele zakona o evidentiranju delovnega časa. Ta med drugim predvideva ukinitev beleženja odmora za malico ter uvaja tedensko namesto dnevnega beleženja ostalih podatkov, je po seji dejal minister za delo Luka Mesec.

Kompromisni predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti medtem ohranja dnevno evidentiranje prihoda in odhoda.

Kot je po današnji seji v izjavi za medije dejal minister za delo Luka Mesec, so socialni partnerji danes prišli do soglasja glede odprave beleženja odmora za malico ter uvedbe tedenskega namesto dnevnega beleženja ostalih podatkov.

Med drugimi spremembami zakona je Mesec izpostavil še to, da evidence dela ne bo treba voditi za poslovodne osebe, jasneje pa se določa tudi, kje bo treba evidenco hraniti. Po novem bo lahko delojemalec po dogovoru z delodajalcem evidenco prejel tudi na zasebno elektronsko pošto.

»Več mesecev smo se pogovarjali o različnih možnih rešitvah, zdaj smo prišli do te, ki je za vse tri strani sprejemljive. To še ne pomeni, da vsaka od treh strani pravi, da je optimalna, ampak je pa za vse tri strani sprejemljiva,« je dejal Mesec.

Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je ocenil, da je zakon o evidentiranju delovnega časa po tem kompromisu boljši, kot je bil, a ga delodajalska stran še vedno ne podpira v celoti.

»Ta zakon ne sodi v čas, v katerem živimo. Tukaj mi mnenja nismo spremenili, dejstvo pa je, da smo s temi spremembami popravili vtis oziroma klimo, ki jo je ta zakon prinesel v socialni dialog,« je povedal.

Jakob Počivavšek. FOTO: Matej Družnik

Po pojasnilih predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakoba Počivavška kompromisni predlog prinaša poenostavitve oziroma spremembe nekaterih obveznosti pri vodenju evidenc, ki v tem času, odkar je zakon v veljavi, tudi po mnenju sindikalne strani niso dali takšnih učinkov, kot bi si jih mogoče želeli.

»Mi smo ta kompromis sprejeli predvsem zato, ker smo prepričani, da ne bo šel na škodo pravic zaposlenih in da bo lahko kljub tem spremembam inšpektorat za delo še naprej izvajal svoje pristojnosti in nadzor nad določbami zakona o delovnih razmerjih, ki se dotikajo delovnega časa, odmorov in počitkov, tako da bodo pravice zaposlenih varovane,« je dejal.

Kot je pojasnil predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš, se bo v nadaljevanju pokazalo, ali bo treba v zakonu poseči še globlje. »To smo danes tudi omenili, da bomo poskusili še z enim poskusnim obdobjem in videli, kako se delodajalci s temi novimi uredbami soočajo, in če bo treba, da se potem tu ali tam zakon popravi,« je pojasnil.

Vlada se je na seji obenem zavezala, da bo naredila vse, da DZ zakon potrdi v takšni obliki, kakršni je bil soglasno potrjen na današnji seji, pa je poudarila Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

»Vsi pričakujemo od vlade, da bo spoštovala dogovorjeno na ESS glede vseh zakonov. Tu ne gre samo za podtaknjence, ampak gre tudi za zagovarjanje doseženega soglasja iz ESS tudi v parlamentu,« pa je bil jasen Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Minister Mesec je pojasnil, da bo novela zakona obravnavana po rednem postopku, medtem ko ga bodo na vladi obravnavali prihodnji teden ali pa teden pozneje. »Bistveno je pa to, da smo socialni partnerji po obuditvi socialnega dialoga pokazali, da smo bili eno od teh bistvenih točk, ki smo jo postavili, zmožni preseči s konsenzom,« je poudaril.

Na mizi socialnih partnerjev je bil danes tudi predlog zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, po katerem bo Termoelektrarna Šoštanj (Teš) od začetka leta 2025 do 30. aprila 2027 v zameno za državno nadomestilo v skupni višini skoraj 324 milijonov evrov opravljala gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino.

Kot je dejal Zorko, je pristojno ministrstvo v večini upoštevalo predloge in mnenja socialnih partnerjev, tako v okviru odbora ESS za energetiko kot tudi v okviru današnje seje ESS.

»Zelo je pomembno to, da noben od nas temu zakonu ni nasprotoval, seveda pa pričakujemo od vlade, da bo se držala dogovorjenega tudi znotraj in da bo spoštovala rezultat socialnega dialoga pri tem zakonu, predvsem pa, da bo tudi zagotovila sredstva za izvajanje tega zakona, kajti ta sredstva in ta zakon daje velik poudarek socialnoekonomskemu položaju ljudi, ki delajo v Šaleški dolini,« je dejal.