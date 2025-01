Podražili so se študentski obroki, ŠOS pričakuje dvig subvencije

Povprečna cena študentskega obroka se je s 1. januarjem zvišala za 38 centov. Po oceni ŠOS so spremembe med drugim posledica rasti cen živil. Višino subvencije bo ministrstvo za delo marca uskladilo z inflacijo, na razpisu pa so dali prednost ponudnikom cenejših obrokov. ŠOS zagovarja dvig subvencije, a je ta odvisen od finančnega ministrstva.

Po podatkih Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) se je cena študentskega obroka s 1. januarjem podražila v Ljubljani za 42, v Mariboru za 37 in v Kopru za 11 centov, v povprečju, kot rečeno, za 38 centov. Dvig cene obroka je posledica ne samo višjih stroškov živil, potrebnih za pripravo obroka, pač pa tudi kadrovskih težav, s katerimi se soočajo gostinci, ocenjujejo v ŠOS.

Luka Mesec FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Organizacija je glede reševanja problema cen študentske prehrane v stiku z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so za STA sporočili iz ŠOS. O zvišanju subvencije so se dogovarjali že februarja 2023, ko je minister za delo Luka Mesec napovedal dvig subvencije na 4,60 evra. Subvencije pa niso dvignili na ta znesek, saj dviga ni potrdilo ministrstvo za finance, so za STA navedli na ministrstvu za delo.

Kot so na vprašanje STA pojasnili na finančnem ministrstvu, so dvigu subvencije nasprotovali zaradi zagotavljanja vzdržnosti javnih financ. Nasprotujejo namreč sistemskim dvigom javnofinančnih odhodkov, če za to niso zagotovljeni dodatni viri.

Pred enim letom je ŠOS v predlogu novega zakona o urejanju položaja študentov predlagal dvig subvencije na 5,17 evra. Na ta znesek bi se ob uskladitvi zvišala subvencija, ki jo je januarja 2023 predlagal Mesec, so pojasnili v ŠOS.

Subvencija se je sicer januarja 2023 z 2,82 evra zvišala na 3,5 evra, marca pa po uskladitvi z inflacijo na 3,86 evra. Marca 2024 se je subvencija uskladila z inflacijo in se zvišala na 4,02 evra, kolikor znaša trenutno, je razvidno s spletne strani ministrstva za delo. Višino subvencije bodo tudi letos v skladu z zakonodajo spreminjali marca, po preračunih ŠOS naj bi jo dvignili za osem centov.

Na ŠOS so še poudarili, da je bila v zadnjih letih po podatkih statističnega urada rast cen v skupinah hrana in brezalkoholne pijače ter restavracije in hoteli višja od skupne letne rasti cen. Izredni dvig subvencije bi po mnenju organizacije tako bil smiseln, saj bi pokril višje stroške, s katerimi se soočajo ponudniki subvencionirane študentske prehrane.

Razpis za ponudnike študentske prehrane za leti 2025 in 2026 je ministrstvo preoblikovalo tako, da je bil bolj ugoden za ponudnike, ki ponujajo cenovno ugodnejše študentske obroke. V prejšnjem sistemu je ponudnik dobil najmanj točk, če je ponujal obroke z najvišjim ali najnižjim možnim doplačilom, največje število točk pa, če je ponujal obroke s povprečno ceno.

Po novem sistemu pa dobijo ponudniki do povprečne cene obroka enako število točk, število pa se zmanjšuje z dvigovanjem cene nad povprečje. S tem so ponudnike želeli spodbuditi, da bi ponujali obroke z nižjimi cenami. Končna odločitev za višino doplačila pa je vseeno odvisna od ponudnikov na trgu, na kar ministrstvo ne more neposredno vplivati, so opomnili.

Ministrstvo za delo kot rešitev problema rasti cen študentskih obrokov sicer zagovarja vzpostavitev centraliziranega sistema javnih menz, ki že delujejo v državah, kot je Finska. Menze bi delovale na neprofiten način. Omogočale bi učinkovitejše dogovarjanje z dobavitelji in večji nadzor ter preglednost nad cenami in kakovostjo hrane, menijo na ministrstvu.