Vaške straže: Ugotovili identiteto nekaterih članov skupine

Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec se je danes odzval na pozive, posnetke in izjave posameznikov, ki se organizirajo v skupine tako imenovanih vaških straž. Pred dnevi se je namreč na družbenih omrežjih pojavil posnetek, na katerem zamaskirani moški grozijo, da bodo obračunali z migranti. Na posnetku je videti tudi, kako so domnevnega migranta s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke. Pozneje so se z njim posneli tako, da je imel obraz prekrit z majico, za vratom zanko, v rokah pa napis Remigracija.

»Posnetke dejanj skupine še vedno preiskujemo v smeri ugotavljanja in potrjevanja elementa za sume storitve kaznivih ravnanj z elementi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu kazenskega zakonika,« je dejal. Prijave domnevnih oziroma potencialnih žrtev niso prejeli, so pa ugotovili identiteto nekaterih članov omenjene skupine. »Gre za mlajše osebe, nekateri so že bili obravnavani v policijskih postopkih,« je pojasnil, »rečemo jim tako imenovane operativno zanimive osebe.« Dodal je še, da gre za skupino, ki je že s svojim videzom (skrivajo se za maskami) in ravnanjem vzbujala nelagodje pri ljudeh, občutek, da gre za organizirano skupino.

Poudaril je, da so vaške straže, varde ali druge oblike samoorganiziranja, da bi občani opravljali naloge državnih organov, varnostno tveganje in negativno vplivajo na občutek varnosti, četudi ne predstavljajo vedno kaznivega dejanja. Vsakršno zbiranje z namenom izvajanja kaznivih dejanj se tudi obravnava strožje.

»Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo ter vzbuja strah in nelagodje v lokalnem okolju, pa tudi nezaupanje v preiskovalne organe in organe pregona pri potencialnih žrtvah kaznivih dejanj,« je še opozoril in dodal, da delovanje takih skupin skrbno spremljajo in izvajajo ukrepe za zagotavljanje varnosti.

»Ljubljana je relativno varno mesto,« je ponovno poudaril direktor PU Ljubljana, »število vseh obravnavanih kaznivih dejanj na območju MOL je v letošnjem letu osem odstotkov manjše kot v letu prej, torej se stanje kriminalitete ne povečuje, kot se je v letu prej. Na povečane oziroma spremenjene trende kriminalitete se v policiji takoj odzovemo.«

Zato so ustanovili posebno delovno skupino policistov, ki na kriminalnih žariščih spremljajo gibanje kriminalitete in se odzivajo na dogodke, denimo na ulicah, kot so ropi, drzne tatvine ... Zavedajo se povečanja tveganja na področju migracij, je dodal. V okolišu azilnega doma in na drugih lokacijah, kot so avtobusna postajališča ali železniška postaja tako v Ljubljani kot v Logatcu, dnevno ocenjujejo varnostne razmere in preprečujejo kazniva dejanja oziroma jih preiskujejo. Okrepljeno je tudi mednarodno policijsko sodelovanje. Kazalniki varnosti in prilagojene metode dela zagotavljajo, da ni razloga za samoorganiziranje vaških straž, je poudaril Omejec, podpirajo pa samozaščitno ravnanje občanov, usmerjeno v zaznavanje ravnanj v njihovi bližini, in tesno sodelovanje s policijo. »Občane pozivamo, da o zaznavi kakršnih koli ravnanj in oseb nemudoma obvestijo policijo na 113 ali se oglasijo na najbližji postaji.«