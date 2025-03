Popravek: Projekt Ursule von der Leyen: zmanjšana zaščita volkov

V članku z omenjenim naslovom, ki je bil objavljen 11. marca 2025, je novinarka Maja Prijatelj Videmšek med drugim navedla: »To nakazuje, da ministrstvo ni pripravljeno popustiti pritiskom za zmanjšanje varstva volkov, ki prihajajo od kmetijsko-gozdarske zbornice pa tudi zavoda za gozdove ...«. To navedbo odločno zanikamo, saj Zavod za gozdove Slovenije ni nikoli vršil pritiska na pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor ali na katerokoli drugo organizacijo oziroma inštitucijo v zvezi z zgoraj zapisano trditvijo.

Zavod za gozdove Slovenije zagovarja zmanjšanje stopnje zakonodajnega varstva populacije volka v Slovenij, in sicer na podlagi ugodnega stanja populacije in konfliktnega vpliva na človekovo premoženje. Sistematično spremljanje stanja populacije volka v Sloveniji je namreč pokazalo na njen pozitiven trend razvoja. Številčnost populacije je od leta 2010, od kar v Sloveniji izvajamo genetski monitoring, narastla iz 39 (34–42) osebkov na 117 (107–125) osebkov v letu 2023. V tem obdobju se je vrsta v Sloveniji prostorsko širila iz dinarskega območja v alpsko, pri čemer je prišlo do genetske izmenjave z volkovi iz Italije. Slovenija je v poročanju o izvajanju ukrepov po Direktivi o habitatih ocenila varstveni status volka kot ugoden.

Podoben trend zaznavajo tudi v drugih državah članicah, kjer živijo populacije volkov. Zato se je v začetku decembra 2024 na zasedanju članic Bernske konvencije večina članic Evropske unije strinjala za spremembo stopnje varstvenega statusa populacije volka, in sicer na podlagi pozitivnega trenda razvoja populacij volka v Evropi. To je prvi formalni korak oziroma pravna podlaga za prenos volka v evropski Direktivi o habitatih iz priloge IV, ki določa strogo varstvo živalskih vrst, na prilogo V, kjer veljajo ukrepi upravljanja.

Poudarjamo, da uvrstitev volka na prilogo V Direktive o habitatih pomeni, da so članice Evropske unije še vedno dolžne vzdrževati ugodno varstveno stanje populacij volka, in sicer na podlagi sprejetega načrta upravljanja, ki mora zagotavljati dolgoročni obstoj te vrste.

Zavod za gozdove Slovenije, Gregor Danev, direktor