Potrebujejo strokovnjake in težko mehanizacijo

V nadaljevanju preberite:

Včeraj je bilo prostovoljcev nekoliko manj kot prejšnje dni. Čeprav je njihovo delo pomembno, se zdaj izrisujejo nekateri večji infrastrukturni projekti, ki bi jih bilo treba izpeljati v prihodnjih dveh ali treh mesecih. Sem spada najprej ureditev cest. Večina cest je s številnimi omejitvami že prevoznih, vendar bo treba veliko dela in investicij, da se vzpostavi vsaj spodobna cestna povezava. Prednostna naloga je tudi ureditev vodovoda. Kar zadeva Prevalje in Mežico, so se že začela dela na novem, šest kilometrov dolgem vodovodu, ki morajo biti končana do pozne jeseni. Predvsem pa je potrebno pred jesenskim deževjem poglobiti strugo meže in njenih pritokov.