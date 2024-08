Praznik terana in pršuta je prepoznavni znak kraškega turizma

V nadaljevanju preberite:

Praznik terana in pršuta je najstarejša etnološka prireditev na Krasu; letošnja je 52. po vrsti. Organizacijo je spet prevzela Krajevna skupnost Dutovlje, kjer si v nedeljo, ko bo vrhunec večdnevnega dogajanja, obetajo do 7000 obiskovalcev.

»Tradicija praznika sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je pobudo zanj dala vinarska zadruga Vinakras, zdaj je to ena večjih prireditev na Primorskem,« pravi predstavnik organizatorja Aljaž Gec. Dogajanje se je začelo minulo soboto v sežanskem Kosovelovem domu, in v tednu dni so se zvrstili številni gastronomski in spremljevalnimi dogodki – tudi na grajskem dvorišču v Štanjelu ter na Turkovi domačiji v Šepuljah in Bunčetovi domačiji v Dutovljah.

rce praznika pa bo v nedeljo v Dutovljah, ko bo na ogled povorka kmečkih voz, med katerimi bodo tudi kočije z vinskimi kraljicami in kraška pihalna godba. Organizirali bodo tudi tradicionalno tekmovanje v vleki vrvi, podelili bodo priznanja pridelovalcem terana in razglasili novo kraljico terana. Dogajanja se bo udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Zvečer bo sledil glasbeni program.

