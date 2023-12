Prebilič z Desusom o Bruslju

Vladimir Prebilič, kočevski župan, se je odločil preizkusiti še na političnem parketu na državni ravni. Po naših informacijah je opravil več pogovorov o tem, ali se bo na evropske volitve junija prihodnje leto podal s podporo Desusa. Vse kaže, da sodelovanje bo, dogovorili naj bi se namreč že o večini vsebinskih vprašanj.

Sogovorniki ocenjujejo, da več pogovorov, ki so jih opravili, kaže, da bo Vladimir Prebilič na evropskih volitvah svoj politični kapital izmeril s podporo Desusa. Interes je, da združijo moči tudi z drugo zunajparlamentarno zeleno stranko Vesna. Po novoletnih praznikih naj bi sledil konkreten dogovor, večina vsebinskih vprašanj pa naj bi bila že dogovorjena.

Javnomnenjske ankete so Vladimirju Prebiliču razmeroma naklonjene. Agencija Ninamedia ga je na lestvici politikov začela meriti jeseni in v vseh meritvah do konca leta se je uvrstil na tretje mesto, takoj za predsednico republike Natašo Pirc Musar in poslancem SDS Anžetom Logarjem.

Anketa, ki jo je pri tej agenciji naročila ena od strank, pa je, kot smo pisali, pokazala, da bi na tako imenovanem levoliberalnem polu lista Vladimirja Prebiliča lahko dobila z 8,3 odstotka podpore enega evropskega poslanca. Ta anketa ga je opogumila v razmisleku, nam je dejal, kako naprej.

Kdo bo na listi, če se bo kočevski župan odločil stehtati na evropskih volitvah, še ni znano, se je pa po naših informacijah Prebilič za sodelovanje med drugim dogovarjal z ravnateljem Gimnazije in srednje šole Kočevje Gregorjem Pečanom, nekdanjim predsednikom Združenja ravnateljev.

Medtem ko je Prebilič za Delo v začetku tedna dejal, da še ne ve, ali bo šel na evropske volitve, je za portal N1 povedal, da razmišlja, da se bo nanje podal. Si je pa, kot je rekel, za končno odločitev izposloval še tri tedne časa. Po njegovih besedah naj bi oblikovali »neke vrste partnersko listo«.

Nagiba se torej k temu, da bi se na evropskih volitvah junija prihodnje leto stehtal s partnerjema, kot možna je za N1 potrdil zunajparlamentarni stranki Vesno in Desus. Nosilec liste naj bi bil sam, iz njegovega kroga pa je ob tem slišati tudi, da so bolj kot evropske pomembne prihodnje državnozborske volitve.

S stranko Vesna se je sicer Prebilič že lani podal na predsedniške volitve, na katere je šel kot neodvisen kandidat s podporo tri tisoč volivk in volivcev ter Vesne. V prvem krogu je zasedel četrto mesto, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v drugi krog, prejel pa je 92.456 oziroma 10,6 odstotka glasov.