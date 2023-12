Merjenja pred evropskimi volitvami

Na vprašanja o pripravi list za evropske volitve, ki bodo 9. junija, akterji odgovarjajo še zadržano in previdno, kar pa ne pomeni, da priprave ne potekajo intenzivno. Evidentiranja se zaključujejo, več strank je po naših informacijah že naročilo tudi meritve javnega mnenja, na podlagi česar nato poskušajo skovati zmagovalni načrt zase. A neznank je tudi pri tem še veliko ...

Na desnici si najpogosteje postavljajo vprašanje, ali se bo Anže Logar oziroma krog, ki se zbira okoli njega v Platformi sodelovanja, odločil za nastop na volitvah. Poročali smo, da naj bi ta svojo odločitev sprejel po novem letu – na podlagi tega pa se bodo nato preostali akterji poskušali pozicionirati bolj desno oziroma sredinsko.

Javnomnenjska anketa – izvedena med 11. in 15. decembrom na reprezentativnem vzorcu 700 oseb –, ki jo je ena od strank naročila pri Ninamedii, je namreč pokazala, da bi listo Anžeta Logarja volilo kar 12,4 odstotka vprašanih. Ti pa izhajajo tudi iz bazena desnih volivcev. SDS je v tej anketi sicer dosegla najvišjo, in sicer 14,6-odstotno podporo, a bi se to enako kot pri Logarjevi listi prevedlo v le dva mandata. Za NSi pa bi glasovalo 6,3 odstotka vprašanih, s čimer bi potencialno dobili enega evropskega poslanca.

Koga bodo v opozicijskih strankah postavili na listo, naj bi bilo znano januarja ali februarja, pri čemer v NSi še ni videti jasnega favorita za nosilca, medtem ko se bosta v SDS za to mesto potegovala dosedanja poslanca Romana Tomc in Milan Zver. Prerivanje pa je pričakovati tudi za druga kandidatna mesta, saj se nanje želita uvrstiti tudi poslanca Franc Breznik in Branko Grims.

Na tako imenovanem levoliberalnem polu pa omenjena anketa kaže, da bi 11,6 odstotka vprašanih volilo Gibanje Svoboda, ki bi dobilo dva mandata. Z 11,4 odstotka bi po enega lahko dobila še SD in z 8,3 odstotka lista Vladimirja Prebiliča.

A kot rečeno, to so rezultati, na podlagi katerih stranke in posamezni akterji šele načrtujejo svoje strategije za osvojitev katerega od devetih razpoložljivih evropskih mandatov. »To je prijetno in pozitivno presenečenje in gotovo spodbuda za poglobljen premislek,« se je Prebilič odzval na rezultate in naše vprašanje, ali bo kandidiral.

Pomembno bi karte lahko premešalo še močno ime na čelu liste Gibanja Svoboda – ni nujno, da bosta to evropska poslanca Klemen Grošelj in Irena Joveva –, potencialno pa tudi Levice, ki bi jo po tej anketi obkrožilo štiri odstotke vprašanih. Koga bodo postavili na listo, še ni znano, a že dolgo se ugiba o ministru za delo in nekdanjem koordinatorju Luki Mescu, na listi pa naj bi se videla tudi poslanka in podpredsednica Nataša Sukič.