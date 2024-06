ZZZS navijačem svetuje, da si pred odhodom v Nemčijo uredijo evropsko kartico

Pred nami so poletna turistična sezona in dopusti. Pri tem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavarovanim osebam priporoča uporabo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. S tem se lahko izognejo plačilu praviloma visokih stroškov za zdravstvene storitve, ki jih bodo morda potrebovali v tujini. Vsako leto si evropske kartice obnovi več kot pol milijona ljudi, pri tem za upokojence in otroke do 18 let veljajo pet let, sta danes na tiskovni konferenci ZZZS pojasnila Damjan Kos in Klemen Ganziti iz ZZZS. V letu 2023 so izdali 642.738 evropskih kartic.

Pred nami je evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo v Nemčiji, kamor bo odšlo tudi 50.000 slovenskih navijačev. »Svetujemo jim, da si pravočasno uredijo evropsko kartico zavarovanja, da bo tekma prijetna, če pa so tja že odpotovali, si lahko kartico naročijo prek spleta, dobili jo bodo sicer na domači naslov, obenem pa dobijo tudi certifikat po elektronski pošti, ki kartico nadomešča in ki velja tri mesece, z njim pa lahko gredo k zdravniku tudi v tujini,« je pojasnil Ganziti.

Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ali z mobilnim telefonom. »Ljudem svetujemo, da pogledajo veljavnost stare kartice. Kartice ne vržete stran, ko se vrnete z dopusta, shranite jo, čeprav je brezplačna, prosimo, da jo obdržite. Naročilo nove je namreč možno šele 30 dni pred iztekom stare kartice,« je poudaril direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS Klemen Ganziti. Pri tem so na ZZZS opozorili, da evropska kartica ne krije stroškov prevoza iz tujine v Slovenijo, stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ali drugih zasebnih ambulantah, ki niso del javne mreže, stroškov participacije oziroma obveznih doplačil, v večini držav pa tudi stroškov prevoza s helikopterjem zaradi poškodbe na smučišču.

Po njihovih podatkih okrog 800.000 Slovencev dopustuje na Hrvaškem oziroma v bližnji okolici. Priporočajo pa, da se tisti, ki se želijo bolje zavarovati, ki so morda kronični bolniki ali bodo na dopustu šli na kakšne tvegane, adrenalinske dogodke oziroma storitve, zavarujejo tudi komercialno, saj evropska kartica, ki je sicer za zavarovance brezplačna, ne krije vsega. Zavarovanci naj si komercialna zavarovanja uredijo tudi, ko potujejo v države, kjer kartica ne velja. Denimo v Egiptu, na Japonskem, Kitajskem, v ZDA in Mehiki. Zato na ZZZS svetujejo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

Z evropsko kartico vas bodo v Nemčiji obravnavali kot Nemce, ki so zavarovani

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji. Z njo lahko uveljavljamo pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate.

V državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu kartica krije nujne in potrebne zdravstvene storitve – to so vse tiste storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe – v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, pa krije nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Kot je pojasnil Ganziti, bo kartica v prihodnje, upajo, da že najkasneje v prihodnjem letu, postala digitalna. Je pa to vseevropski projekt, ker se mora to uskladiti še na evropski ravni. »Mi v Sloveniji smo prešli na to, da imamo kartico v okviru osebne izkaznice, torej je že nekaj let naša kartica pametna, želimo si, da bomo imeli v nekaj letih vse to na svojih pametnih telefonih in dostopno s kodami QR.«

Evropska kartica krije nujne in potrebne storitve v tujini pod enakimi pogoji, kot to velja za tuje državljane. Če se zgodi prometna nesreča slovenskega državljana v tujini, bo, ker gre za nujen dogodek, seveda rešilni avtomobil ponesrečenega odpeljal v najbližjo javno bolnišnico.

»Pri operacijah ni cenovnega limita, odpust in rehabilitacija bi sicer v tem primeru potem bila v Sloveniji. Morajo pa biti zavarovanci pozorni na to, da so v Nemčiji določene vsote za bivanje v bolnišnici, ki se ne povrnejo. To je, denimo, treba preveriti. Če se vam na stadionu zgodi nesreča, po izpustu iz bolnišnice pa ugotovite, da ne boste mogli sami peljati domov, vam evropska kartica prevoza domov ne krije. Zato bi bilo v tem primeru smiselno imeti še komercialno zavarovanje, ki bi vam to storitev pokrilo,« je povedal Kos. Na ZZZS tudi sicer svetujejo kombinacijo komercialnega zavarovanja in evropske kartice, kjer ta velja.

Komercialna zavarovanja je nujno urediti za dopuste tam, kjer evropska kartica ne velja. FOTO: Gašper Završnik/Delo

»Če se odločate za preglede ali storitve zunaj javne mreže, morate vedeti, da gre za prosti trg in boste morali stvari doplačati,« sta opozorila sogovornika. »Razlika med evropsko kartico in komercialnimi zavarovanji pa je tudi ta, da komercialna zavarovanja praviloma izključujejo povrnitev stroškov zdravljenja v primeru predhodnih zdravstvenih stanj, evropska kartica pa v primeru nujnih stanj krije tudi te stroške. Prav tako so komercialna zavarovanja omejena po višini in izključujejo določena bolezenska stanja,« je pojasnil Ganziti.

Če zavarovanec med začasnim bivanjem v tujini sam plača stroške zdravstvenih storitev, lahko na ZZZS uveljavlja povračilo teh stroškov prek spletnega obrazca. V primeru plačila stroškov zdravstvenih storitev v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, Združenem kraljestvu, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji ali Črni gori ZZZS v upravičenih primerih ob predložitvi zdravstvene dokumentacije povrne stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica.

Lani so dobili za primer Hrvaške 12.000 zahtevkov za povračilo stroškov, opozarjajo pa, da ljudje obiskujejo javne oz. državne zdravstvene ustanove, ne pa, denimo, turističnih ambulant, ki ne spadajo v javno mrežo.

Okrog 800.000 Slovencev dopustuje na Hrvaškem oz. v bližnji okolici. FOTO: Tina Horvat

O Hrvaški so ljudje že podučeni

»Opažamo, da ljudje zdravstvene storitve na Hrvaškem že kar dobro poznajo, ko gredo kam drugam oziroma kam dlje, pa svetujemo, da se o tem pozanimajo. Žal opažamo, da ljudje naštudirajo vse: javni prevoz, nastanitve, kam bodo šli jest, ne pogledajo pa, kako je z zdravstvenimi storitvami. Svetujemo, da si pred tem na spletu poiščejo informacije, da to vnaprej vedo,« je dejal Klemen Ganziti.

Postopek in obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje glede na to, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve. Helikopterski prevoz, ki ga v Sloveniji ni treba plačati, boste v tujini večinoma morali plačati.

ZZZS ima vse podrobne informacije predstavljene tudi na spletu, za vse tiste, ki niso vešči, pa jih lahko zavarovanci pokličejo na 01/ 30 77 300.