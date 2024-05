Tik pred volivami SDS zahteva sklic izredne seje

V nadaljevanju preberite:

SDS še naprej diktira tempo koaliciji – od zaprisege aktualne vlade je namreč vložila šest interpelacij. Uspela je z zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije za Gen-i ter Golobovo podjetje Star Solar. Tik pred začetkom predčasnega glasovanja na evropskih volitvah – to bo potekalo prihodnji teden v torek, sredo in četrtek – zdaj zahteva še sklic izredne seje, za katero so na petindvajsetih straneh kritično analizirali delo vlade v zadnjih dveh letih. Priporočila bo predstavil predsednik SDS Janez Janša. SDS zdaj z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je stanje v Sloveniji v času aktualne vlade poslabšalo.