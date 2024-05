Prestižna zelena oaza v Ljubljani z edinstvenim načinom bivanja

Življenje v mestu dobiva čisto novo dimenzijo. Sodoben tempo življenja narekuje zasnovo stanovanjskih objektov, ki mora zadovoljiti želje sodobnih družin – brezskrbnost, udobje, sodobna arhitektura, bližina vse infrastrukture, zasebnost in neposredna bližina narave. Torej življenje v urbani prestolnici in hkrati intima v objemu zelenja.

V novi stanovanjski soseski Bežigrajska petka boste našli vse našteto in še več: postala bo vaša zelena oaza, kjer boste lahko spisali novo poglavje v svojem življenju.

Prestiž bivanja dobiva novo dimenzijo

Bežigrajska petka je nastala z mislijo na svoje prihodnje stanovalce, ponuja udobje bivanja, ki ga poznajo vse svetovne prestolnice. In še več: zagotavlja unikatnost bivanja v Ljubljani, zelenem mestu.

Gradbeni inženirji in arhitekti so pri zasnovi stanovanjskega naselja Bežigrajska petka zasledovali glavni cilj: ponuditi prestižno bivalno okolje, kjer se vsak stanovalec počuti kot v lastni hiši.

Kako jim je to uspelo?

FOTO: Sindrom

Lokacija je osnova za nadstandardno bivanje

Najprej z izbiro lokacije: Bežigrajska petka se namreč razprostira nedaleč od mestnega jedra, na severnem delu Ljubljane, za Bežigradom. Čeprav je lokacijsko nekoliko umaknjena, ponuja vse potrebno na dosegu nekaj korakov: od trgovin, vrtcev in mednarodnih osnovnih šol do lokalov in gostišč za druženje ob kavi, pijači ali dobri hrani. In prav ta premišljeno izbrana lokacija omogoča mir in zasebnost ter hkrati udobje, ki ga zagotavlja vsa pomembna infrastruktura.

Hkrati pa Bežigrajska petka omogoča neposreden stik z naravo – le nekaj korakov stran se razprostirata dva čudovita mestna parka, sprehajalne poti ob reki Savi in naravna plaža pa so oddaljeni le kratek sprehod.

Bližnja športna igrišča v naravi omogočajo nabiranje pozitivne energije, športni centri pa dodatne možnosti rekreacije in vadbe.

Družina petih med seboj povezanih prestižnih vila blokov je oblikovana za visokokakovostno in udobno bivanje, zagotavlja pa tudi visoko raven zasebnosti.

Arhitekturna zasnova soseske: prestiž v zelenem okolju

Prav povezanost z naravo je glavna rdeča nit celotne zasnove soseske, saj so jo močno povezali z zelenjem – estetsko urejene zelene površine povezujejo pet vila blokov in tako pričarajo pristno, skoraj ruralno okolico, ki je v popolni harmoniji z naravo in je hkrati sodobno oblikovano urbano bivalno okolje.

Bežigrajska petka je v popolni harmoniji z naravo. FOTO: Sindrom

Zunanjost naselja že na prvi pogled da vedeti, da zagotavlja nadstandardne bivalne razmere. Elegantno zasnovano pročelje je barvno zelo nevpadljivo in v popolnem ravnovesju z barvami, ki jih najdemo v naravi: fasada je zasnovana v nevtralnih barvah z različnimi površinskimi obdelavami in v barvnem sozvočju s hortikulturno urejeno okolico. Strehe so ponekod ozelenjene in tako na svojevrsten način zaključujejo zelen objem naselja. Izstopajo tudi velike steklene površine, ki zagotavljajo dovolj svetlobe v stanovanjih, in seveda zasebni zunanji prostori, ki so pika na i celotni zasnovi. Pritlična stanovanja imajo atrije, stanovanja v nadstropjih lože z zunanjimi senčili, v zadnjih dveh etažah pa se stanovalci lahko prepustijo luksuznemu uživanju na terasah.

Sanjske zunanje površine. FOTO: Sindrom

Arhitekti so pri zasnovi upoštevali še en zelo pomemben vidik: željo po zasebnosti. Zato so omejili število stanovanj na le 96, na voljo so od dvo- do štirisobna stanovanja, kar prispeva tudi k visoki kakovosti bivanja. Izjemno majhno število stanovanj na posamičen vhod in etažo ter dvigalo, iz katerega je v terasnih etažah mogoč neposreden dostop v stanovanja, raven zasebnosti in udobja dvigata še stopnico višje.

Stanovanja: brezkompromisno udobje

Konfiguracija posameznih stanovanj je prvovrstna arhitekturna genialnost – bivalni prostori, osrčje vsakega stanovanja, so svetli in odprti ter vabijo k uživanju v družbi družine in prijateljev. Spalni prostori so premišljeno umaknjeni za dodaten in cenjen občutek zasebnosti. Uporabljeni materiali in oprema so skrbno premišljeni in visoke kakovosti, da vsak element doma pripomore k estetskemu videzu, udobju in trajnosti.

Funkcionalni in svetli prostori. FOTO: Sindrom

Svetlobe ne bo nikoli preveč. FOTO: Sindrom

FOTO: Sindrom

Nič ni prepuščeno naključju – stanovanja delujejo še prostornejša, tudi zaradi velikih steklenih površin in dejstva, da se iz vseh pogled razteza najmanj v dve smeri neba (zahod–vzhod), stanovanja v višjih etažah pa omogočajo čudovit razgled na okoliške hribe in gore.

Sodoben slog življenja se opira na izkušnjo na prostem, tudi doma. In v prestižni soseski Bežigrajska petka bo tovrstno udobje zagotovljeno – zunanje zasebne površine bodo svojim stanovalcem omogočile, da bodo življenje doma zlahka podaljšali tudi na atrije, balkone ali terase in si ustvarili posebne kotičke ali urbane vrtove, kjer bodo lahko ustvarjali ali preprosto uživali.

Bežigrajska petka – raj za vse, ki iščejo več Bežigrajska petka obljublja več – v njej boste našli svoj košček raja v prestolnici in si lahko pričarali bivanje v sodobnem slogu, kjer so pomembni intima, udobje, kakovost bivanja in neposreden stik z naravo. Zagotovite si svojo zeleno oazo – preverite ponudbo stanovanj in stopite v stik z investitorjem, podjetjem Sindrom d. o. o. Pokličite jih na 040 235 053 ali izpolnite kontaktni obrazec. Z veseljem vam bodo predstavili vse prednosti prestižnega bivanja v zeleni oazi Bežigrajska petka.

Naročnik oglasne vsebine je Sindrom