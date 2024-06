S čelado na kopanje pod nevarnimi klifi

V nadaljevanju preberite:

Se bodo kopalci morali s čeladami odpravljati na kopanje na plaže pod vse bolj priljubljenimi klifi na obali slovenskega morja? To se je retorično vprašal profesor z Naravoslovnotehniške fakultete Timotej Verbovšek, vodja projekta o erozijskih procesih na flišnih klifih, ki so ga danes predstavili v krajinskem parku Strunjan. S projektom proučujejo, kako hitro napreduje erozija in kako bi se morali z njo soočati.

Timotej Verbovšek je povedal, da bodo erozijski procesi v prihodnosti še pogostejši, saj je zaradi podnebnih sprememb vse več intenzivnih padavin, vetra, valovanja in vse večjih temperaturnih sprememb, ki so glavni povzročitelji krušenja obalnih brežin.

Zaradi erozije je ob obali veliko skal. Kopalci ne vedo, kako nevarno je ležanje na tej obali. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Eroziji dodatno prispeva geološka sestava obalnih strmin, v katerih se menjujejo mehkejši laporovci in trši peščenjaki, vmes pa se pojavljajo tudi apnenčaste kamenine. Gre torej za idealne razmere za krušenje kamenin, za valeče skale in za najrazličnejše podore.