Srečko Katanec opozoril Srbe: Bolj kot Anglije se bojte Slovenije!

Srbija je izgubila, a ostala živa in polna optimizma. V prvi tekmi na evropskem prvenstvu proti Angliji so »orli«, naslednji tekmeci Slovenije, v žep spravili najboljšega nogometaša premier league Phila Fodna in onemogočili najboljšega strelca Harryja Kana, a pozabili na moža odločitve, evropskega klubskega prvaka Juda Bellinghama. Toda bitka v Gelsenkirchnu, po kateri reprezentančni tabor in srbski navijači upajo na srečen razplet v nadaljevanju, je imela tudi stranske učinke.

Kako močno bodo kritične besede Dušana Tadića zamajale srbsko stanje duha na euru? To je bilo osrednje vprašanje po nenavadno odkritem, čustvenem odzivu zvezdnika in kapetana Fenerbahčeja, ki je dobil priložnost šele v 61. minuti dvoboja. Takrat je iz igre odšel prvi strelec Srbije Aleksandar Mitrović.