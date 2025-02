Prikaz nasprotnih dejstev: Odziv podjetja BISOL

Dne 17. 10. 2024 je bila v članku »Je podjetje Bisol potrošniku prodalo poplavljene dele za solarne panele?« opisana izkušnja potrošnika Mateja Ozebka, ki je pri podjetju BISOL kupil dele nosilne konstrukcije za solarne panele. V zvezi s tem podjetje BISOL opozarja, da ne drži, da bi bili deli nosilnih konstrukcij poplavljeni, kot napačno meni potrošnik, saj je bilo blago dostavljeno k podjetju BISOL šele 14. 9. 2023, torej več kot mesec dni po katastrofalnih poplavah v Sloveniji.

Pri tem BISOL še pojasnjuje, da so ti deli nosilne konstrukcije najbolj primerni za uporabo na strehi, kjer so izpostavljeni težkim pogojem in je za njih značilen samozaščitni efekt, pri katerem se najprej pojavi »klasična korozija«, ki napreduje v »belo korozijo«, po kateri se na robovih vzpostavi samozaščita.

Potrošnik je navajal tudi, da naj bi nekateri deli nosilne konstrukcije manjkali, vendar podjetje BISOL v zvezi s tem poudarja, da je bil potrošnik seznanjen, da določenega blaga ni na zalogi in ga bo moral prevzeti naknadno, česar pa kljub pozivu ni storil.

BISOL Group d.o.o.