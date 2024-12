Prometne nesreče letos terjale najmanjše število smrtnih žrtev doslej

Do vključno 22. decembra 2024 so prometne nesreče po začasnih podatkih policije terjale 70 smrtnih žrtev, kar je osem manj kot v istem obdobju lani in najmanj doslej. Žal pa število hudo telesno poškodovanih še vedno narašča. Letos je bilo doslej 874 hudo telesno poškodovanih, v letu 2023 pa 828, opozarjajo na agenciji za varnost prometa.

Spodbuden rezultat v povezavi s številom smrtnih žrtev, ki so jih terjale prometne nesreče, je po navedbah agencije dosežen kljub povečanju povprečnega dnevnega prometa na avtocestah in na hitrih cestah in ob odsotnosti tragičnih dogodkov, kjer je udeleženih več vozil in umrlih več oseb. Povprečni dnevni promet na avtocestah in hitrih cestah se je v zadnjih 20 letih povečal za več kot 80 odstotkov, navajajo. V celotnem letu 2023 pa je življenje izgubilo 83 ljudi, so dodali.

Med drugimi pozitivni kazalniki prometne varnosti v letošnjem letu izpostavljajo manj žrtev med mlajšimi od 18 let, najnižje število umrlih kolesarjev in pešcev doslej in za skoraj polovico manj umrlih potnikov v vozilih. Letos je umrlo devet potnikov v vozilih, lani pa 17. Letos tudi ni bilo nobene smrtne žrtve na e-skiroju.

Direktorica agencije za varnost prometa Simona Felser poudarja, da se Slovenija z vsakim letom približuje cilju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2023-2030, s katero si prizadevajo za vizijo nič mrtvih in hudo poškodovanih na cestah.

Dodatno upanje za prihodnost pa po besedah Felser vliva dejstvo, da so vizijo nič letos v Sloveniji uspeli uresničiti v enajstih od 51 tednov.