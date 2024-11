Računsko sodišče: ZZZS odpravil nepravilnosti, a pridržek ostaja

Računsko sodišče je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2023. To je predvsem posledica nepravilnosti pri obračunu zdravstvenih storitev in v postopkih odločanja o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja. Zavod je med revizijo odpravil vse ugotovljene nepravilnosti.

Računsko sodišče je v reviziji izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja v letu 2023, saj je ugotovilo, da v končnem obračunu nekaterih zdravstvenih storitev zavod ni obračunal v skladu z merili iz uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023. Poleg tega ni preveril, ali so bila vsa sredstva terciarne dejavnosti, namenjena raziskavam in razvoju, upravičeno izplačana. Tudi ministrstva za zdravje ni obvestil o začasnem prevzemu programa, so zapisali v reviziji.

Zavod tudi ni izdajal odločb o priznanju pravice do povračila stroškov specialističnega in bolnišničnega zdravljenja ter nabave medicinskih pripomočkov in zdravil v tujini več kot dva meseca po prejemu vlog.

Zavod pri nabavi storitev in osnovnih sredstev v vrednosti najmanj 506.419 evrov ni ravnal v skladu s predpisi o javnem naročanju, v nasprotju z zakonom o javnih uslužbencih pa je obremenil javna sredstva in zaposlenim zagotovil pravice v skupni vrednosti 12.325 evrov, ki niso imele podlage v relevantnih predpisih. Neskladja s predpisi je računsko sodišče ugotovilo tudi pri napredovanju javne uslužbenke, obračunu dodatka za delovno dobo in položajnega dodatka ter pri obračunu povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Od zavoda ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je zavod med revizijo odpravil vse ugotovljene nepravilnosti. Računsko sodišče je oddalo tudi mnenje o računovodskih izkazih zavoda za leto 2023. Izreklo je pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na zadnji dan v letu 2023 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto.

Z ZZZS so za STA odgovorili, da so ugotovljene manjše nepravilnosti in priporočila že vključili v svoje poslovanje, denimo v obliki poračunov z izvajalci zdravstvenih storitev. Ministrstvu za zdravje so predlagali, da postopek prakse ZZZS pri reševanju vloge za povračilo stroškov zavarovani osebi zakonsko uredijo v noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Menijo, da bi bilo odločanje za zavarovane osebe manj ugodno z vidika hitrosti izvedbe povračil stroškov zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov.

Mnenje s pridržkom je po oceni ZZZS podano le za ugotovljene manjše nepravilnosti, ki so zanemarljive z vidika obsežnosti in zahtevnosti poslovanja ZZZS, ki je v revidiranem letu 2023 odgovorno razpolagal s 4,3 milijarde evrov prihodkov. Zadovoljni so, da zavod tudi letos ni bil pozvan k predložitvi odzivnega poročila za izvedbo popravljalnih ukrepov, »kar priča o skrbnem in dobrem sodelovanju ZZZS tekom izvedbe revizije računskega sodišča ter o urejenem in transparentnem poslovanju«.