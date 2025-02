Radon je lahko resen problem, a rešljiv

V nadaljevanju preberite:

Slaba polovica države je na Radonskem zemljevidu Slovenije obarvana rdeče in rumeno, kar pomeni, da so izmerjene koncentracije tega radioaktivnega plina v zaprtih prostorih nad predpisano mejo. »Radona sicer ni treba takoj odpraviti, ne sme pa se odlašati,« opozarja Friderik Knez z zavoda za gradbeništvo, kjer se ukvarjajo z meritvami in rešitvami za sanacije objektov, v katerih je ta rakotvorni plin.