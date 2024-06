Rok Snežič premagal obveščevalce, ni več grožnja za BiH

V nadaljevanju preberite:

Kontroverzni doktor davčnih utaj Rok Snežič, ki je še pred kratkim razburjal javnost v Bosni in Hercegovini z majico z likom Martina Krpana, ki »muslimanu odseka glavo«, ni več grožnja varnosti in integriteti BiH in lahko prosto potuje v deželo, v kateri posluje. Sodišče BiH je namreč razsodilo, da je Obveščevalno-varnostna agencija (OSA) Snežiču nezakonito prepovedala vstop v državo, OSA pa je službi za tujce predlagala, da Snežiča umakne s seznama oseb, ki se jim prepove vstop v državo.

Dvojni doktor davčnega prava in serijski ustanovitelj podjetij v BiH, ki lastnikom omogočajo »davčno optimizacijo«, je bil namreč v začetku leta 2021 razglašen za grožnjo varnosti in integriteti BiH.