Romano Prodi: Hvala bogu, da smo to naredili!

»Zame je zelo pomembno biti tu. V preteklosti so me mnogi kritizirali, da je širitev preobsežna, vendar danes vsi pravijo – hvala bogu, da smo to naredili!« je dejal Romano Prodi, nekdanji predsednik Evropske komisije, ki je leta 2004 odprl vrata največji širitvi unije v zgodovini, katere del je bila tudi naša država. Danes, na Dan Evrope, je bil med več kot 1500 povabljenimi gosti osrednje državne proslave v Novi Gorici.

Romano Prodi se dobro spominja dogodkov izpred 20 let, ko sta skupaj z nekdanjim predsednikom vlade Antonom Ropom, na predvečer 1. maja, odštevala do polnoči, uradnega dneva širitve unije s 15 na 25 članic. »To je bil zares globok občutek, da se nekaj spreminja. V politiki se to ne zgodi pogosto. Šlo je za občutek, da obračamo stran zgodovine, kar je bilo tudi res,« je poudaril. Omenil je, da je zaradi tega srečen tudi osebno, saj se mu to zdi res velik uspeh. »To priznava tudi evropski tisk – ne sicer toliko italijanski – da so se povečali bruto družbeni proizvod, plače, varnost in tako naprej,« izpostavi in smeje doda: »včasih tudi politiki naredijo nekaj dobrega.«

FOTO: Črt Piksi/Delo

O čezmejnem gostovanju Evropske prestolnice kulture, ki bo prihodnje leto v Novi Gorici in Gorici, je Prodi povedal, da je to simbol Evrope, ki mora presegati zgolj povezavo med obema mestoma. »Če tega ni, je to zamujena priložnost – tako za obe mesti kot tudi za vso Evropo. To je nekaj tako posebnega in nikjer drugje v stari Evropi tega ni mogoče narediti,« je prepričan. Po njegovem bi morali z močnim simboličnim dogodkom sem privabiti ljudi iz vseh evropskih držav in nove generacije podučiti, kaj se je nekoč tu dogajalo.

Novo Gorico preplavili evropski dogodki

V Novi Gorici se je danes skozi dan zvrstilo mnogo dogodkov, ki so bili povezani z evropsko tematiko in so predvsem nagovarjali mlade. Zjutraj so se družili dijaki z obeh strani meje, predstavili so svoja razmišljanja o Evropi in njenem pomenu ter tudi svoje projekte na temo EU. Dijaki novogoriške Gimnazije, ki je ambasadorka Evropskega parlamenta, so izvedli tudi simulacijo zasedanja evropskih parlamentarcev.

Osrednja govornika sta bila predsednik vlade Robert Golob (na sliki) in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. FOTO: Črt Piksi/Delo

V Xcentru, prostoru ustvarjalnih praks, pa je bila delavnica na temo somestja Nove Gorice in Gorice. »To je bil zares čudovit dan,« je bil zadovoljen novogoriški župan Samo Turel, ki je danes na občini gostil tako Romana Prodija kot Antona Ropa, ki sta bila glavna akterja dogajanja izpred 20 let.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa je popoldne v novogoriški Perli gostila okroglo mizo na temo pomena in prihodnosti Evropske unije, na kateri se je pogovarjala z nekdanjimi slovenskimi evroposlanci Borutom Pahorjem, Jelkom Kacinom in Romano Jordan in nekdanjim komisarjem Janezom Potočnikom.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Na osrednjem dogodku, proslavi na travniku pred Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica, ki jo je režirala Neda Bric Rusjan, sta bila danes zvečer osrednja govornika predsednik vlade Robert Golob in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Proslavi pa je sledil koncert Vlada Kreslina in Malih bogov. Na Bevkovem trgu pa je potekalo kulinarično dogajanje s predstavitvijo slovenskih prehranskih proizvodov, ki imajo zaščito EU.