Prodi: Če sem iskren, nikoli nisem dvomil o nujnosti vstopa Slovenije v EU

Romano Prodi je tisti italijanski politik, ki je v zadnjih desetletjih najbolj vplival na nas. Bil je premier, ko se je po – za nas – zelo neprijaznem prvem obdobju Silvia Berlusconija nazadnje odločalo, ali nam Rim dovoli odpreti vrata v Bruselj. Potem je bil predsednik evropske komisije, ki je uvedel največ sprememb v Uniji, nazadnje pa je na meji med Goricama izrekel zgodovinske besede: »Dobrodošli v Evropski uniji!« Namenjene so bile Slovencem, ki smo kar vzdrhteli. Dobrodošlico nam je izrekel tisti italijanski krščanskodemokratski politik, ki je znal doma povezati komuniste in krščanske demokrate.

Pri petinosemdesetih je še vedno zelo aktiven. Dela, potuje, predava, organizira, pripravlja projekt tridesetih sredozemskih univerz, pri tem pa iz programov izključuje vse, kar lahko zastrupi ozračje med severom in jugom. Nobene politike, nobene filozofije, nobene teologije, pravi odločno. Vsak dan preteče osem ali devet kilometrov, ko se bo ogrelo, bo spet kolesaril. Bil je uspešen kolesar, tudi na državniška srečanja se je znal pripeljati na dirkalnem kolesu. Nasmehne se, ko mu omenim, da je pravzaprav naš boter, posebno mesto ima v slovenski zgodovini. Rad se spominja slovesnosti, zgodovinskega srečanja na takrat še trdi meji med Gorico in Novo Gorico. To je bil zanj najlepši dogodek obdobja, ko je vodil evropsko komisijo.