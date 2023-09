Samo sprememba zakonodaje ne bo rešila življenja žensk

V nadaljevanju preberite:

Intimnopartnerski umori so najpogostejši vzroki za nasilne in prezgodnje smrti žensk pri nas. V povprečju jih naštejejo od pet do sedem na leto, a so bile statistike v zadnjih letih tudi veliko bolj črne. Lani se je zgodilo dvanajst femicidov, od tega sedem v intimnopartnerskih razmerjih.

Na Hrvaškem so v boju proti nasilju nad ženskami napovedali uvedbo novega kaznivega dejanja, femicida. Zanj je zagrožena kazen od najmanj deset do 40 let zapora. Tudi pri nas so se maja pojavile pobude za inkriminacijo kaznivega dejanja femicida, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je tedaj napovedala, da se bodo sprememb lotili jeseni. Vprašanje je, ali bo inkriminacija sama po sebi zmanjšala razsežnost nasilja nad ženskami, saj strožja kaznovalna politika ne velja za ukrep, ki bi prinesel zmanjšanje kriminalitete.