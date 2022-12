Moški, nasilni do žensk, imajo nekaj skupnega

V nadaljevanju preberite:

Raziskave kažejo, da je minimalen, skoraj zanemarljiv odstotek moških, ki so bili nasilni v zasebni sferi, svoje vedenje v tem odnosu spremenil. Ti moški so tako kompleksne osebnosti, da potrebujejo resno strokovno pomoč, če želijo spremeniti svoje vzorce vedenja in pridobiti uvid v njihovo problematičnost. Ženske, ki živijo s povzročitelji nasilja, teh kompetenc nimajo. Pa tudi dinamika odnosa je taka, da moški nikoli ne bo upošteval njene besede.

Zato je nadvse pomembno sporočilo žrtvam nasilja, da je popoln mit, da bi moškega lahko spremenile. Njegove zahteve v odnosu postajajo vse večje, kritičnost do lastnega nasilnega vedenja pa se vse bolj znižuje. Če je v začetku odnosa še uporabljal »milejše« oblike nasilja, te z leti postajajo vse hujše in umori v intimnopartnerskih razmerjih so dokaz za to. Na neki točki povzročitelj nasilja postane popolnoma nekritičen do tega, kakšno količino nasilja uporablja nad žrtvijo.