Sejo, na kateri bi se začel postopek rezrešitve direktorja, so prekinili

Današnja seja sveta mariborskega kliničnega centra, ki se je začela ob 16. uri, je bila že takoj po prvi točki prekinjena, poroča tam prisotna novinarka Večera. Odvetniku direktorja Antona Crnjaca se je zdelo sporno, da bi dva člana - Branko Gabrovec in Mojca Gornjak, imenovana s strani vlade, na seji sodelovala na daljavo. Medtem ko so prisotni čakali, kaj se bosta dogovorila direktorjev odvetnik in predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder je na sejo že prišel Gabrovec. Odvetnik od Crnjaca naj bi namreč vztrajal, da morajo biti vsi člani osebno prisotni. Sejo so nato nadaljevali in jo po približno 20 minutah znova prekinili. Nadaljevali bodo ob 19. uri.

Spomnimo. Na današnji seji je v 9. točki napovedan tudi odločanje o začetku postopka razrešitve direktorja. Slednji je že v petek sklical tiskovno konferenco, na kateri je predstavil pozitivno poslovanje zavoda v letošnjem letu in potek dveh največjih investicij. Na vprašanja novinarjev ni odgovarjal, napovedal je, da bo pred kamere stopil v ponedeljek po seji.

Razloge za razrešitev direktorja, ki je mandat nastopil junija 2021, naj bi Šabeder predstavil danes. Eden od njih bi bil lahko ta, da bolnišnici ni uspelo pridobiti 6,8 milijona evrov evropskih sredstev za sofinanciranje izgradnje negovalne bolnišnice. Projekta, ki se je iz 8.9 milijona podražil na 15,3 milijona evrov ne bi bilo mogoče zaključiti do konca tega leta, ko bi še bili upravičeni do črpanja evropskih sredstev. Glede tega projekta je Crnjac v petek dejal, da poteka po predvideni časovnici. Zbrali so vso potrebno dokumentacije, trenutno pa poteka izbor izvajalca del. »Prispelo je več ponudb, komisija pa bo v najkrajšem času izbrala najugodnejšega izvajalca.« Začetek gradbenih del pričakujejo v drugi polovici junija, negovalna bolnišnica z okoli 55 posteljami pa bo zaživela čez približno leto dni.

O tem, da se obeta zamenjava omenjenega direktorja, se šušlja že od poletja, razlogi pa naj bi bili tudi politične narave: Crnjac naj bi bil namreč blizu SDS.

Direktorja UKC Maribor po statutu imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Svet zavoda mora 15 dni pred sprejetjem sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

V 11-članskem svetu zavoda je šest predstavnikov ustanovitelja, torej države. Enega člana imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, enega Mestna občina Maribor, trije člani so iz bolnišnice.

Predstavniki države v svetu UKC Maribor Damjan Vrabl, Klemen Pleško, dr. Mojca Gornjak, dr. Branko Gabrovec, Aleš Šabeder (predsednik), Marjan Mačkošek

Dogajanje kaže, da se vodilni v mariborski bolnišnici ne namerava predati tako hitro, kot se je direktor ljubljanskega kliničnega centra Jože Golobič. Slednji se je sicer nekaj časa upiral pozivu k odstopu, ki ga je izrekel minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, a je nazadnje klonil.