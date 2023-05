Direktor UKC Maribor možne razrešitve ne komentira

Na ponedeljkovi redni seji sveta zavoda UKC Maribor se bo začel postopek razrešitve direktorja prof. dr. Antona Crnjaca. Čeprav zavod pod njegovim vodstvom posluje dobro, se bo moral direktor očitno posloviti. O razlogih za to bo morda več znanega v ponedeljek, ko bo o postopku razrešitve svetnikom poročal predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder, sicer vodja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Seja, na kateri bi morali obravnavati začetek postopka razrešitve direktorja, je 24. aprila že odpadla, v ponedeljek pa naj bi končno bila. Na njej bo poleg omenjene razrešitve podana ocena poslovanja bolnišnice za marec, svetniki se bodo informirali o čakalnih dobah in realizaciji programa zdravstvenih storitev ter o nepremičninah, ki so predmet prostorske širitve UKC Maribor.

Dober poslovni rezultat

Marsikdo je začuden nad napovedjo menjave direktorja, sploh zato, ker bolnišnica pod njegovim vodstvom posluje stabilno in pozitivno: v obdobju od januarja do marca 2023 znaša presežek prihodkov nad odhodki 1.159.105 evrov.

Kot je direktor Crnjac povedal v današnji izjavi za javnost, so skrbno spremljali nastajanje zdravstvene reforme in obremenitvenih testov, ki sta jih napovedovala ministrstvo za zdravje in urad za nadzor kakovosti in investicij v zdravstvu. »Te obremenitvene teste smo v zadnjih mesecih začeli izvajati v UKC Maribor – temu rečemo del zdravstvene reforme, ki je dala prve pozitivne rezultate. Prve tri mesece letošnjega leta smo tako zaključili z 1,2 milijona evrov plusa.«

V gradivu, pripravljenem za ponedeljkovo sejo, je vodstvo bolnišnice zapisalo, da upravičeno pričakujejo, da bodo trend slabega poslovanja, ki se vleče od junija 2021 (dobrih šest milijonov evrov izgube), letos popravili tako, da bodo na koncu leta po poslovnem rezultatu ena izmed boljših bolnišnic v državi.

V našem drugem največjem kliničnem centru v državi tudi vse investicije potekajo v skladu z izdelanimi časovnicami, posebej pa izpostavljajo dve najpomembnejši, in sicer: projekt onkologije, ki bo v celoti končan v roku dveh let, in zgraditev negovalne bolnišnice, ki bo zaključena v roku leta dni. Pogodbena vrednost prve investicije je 38 milijonov evrov, ocenjena vrednost druge pa 15 milijonov evrov.

Brez komentarjev

Crnjac je zasedel direktorsko mesto junija 2021, potem ko je njegov predhodnik Vojko Flis po izteku štiriletnega mandata zapustil bolnišnico. Pred tem strokovni vodja klinike za kirurgijo in predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo je bil takrat edini kandidat za direktorja.

V obdobju med letoma 2004 in 2010 je bil že strokovni direktor, sicer pa je torakalni kirurg in neuradno blizu SDS. O njegovi zamenjavi se je zato špekuliralo že vse od menjave vlade pred letom dni.

V današnji izjavi morebitne razrešitve ni želel komentirati. Kot je dejal, bo o tem spregovoril šele po ponedeljkovi seji sveta zavoda.