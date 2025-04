Simon Maljevac: Starejši niso tržno blago

V nadaljevanju preberite:

»Če navedbe držijo, primer SeneCura razkriva tveganja prepuščanja skrbi za starejše trgu,« se je na poročanje medijskega portala Necenzurirano, da naj bi se avstrijska družba SeneCura umaknila iz slovenske mreže domov starejših in prodala sedem domov, v katerih je nastanjenih približno 850 oskrbovancev, odzval minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Podjetje SeneCura ministrstva za solidarno prihodnost ni obvestilo o prodaji domov za starejše. Ministrstvo je koncesionarja nemudoma pozvalo k pojasnilom in zahteva razjasnitev razmer. Minister Simon Maljevac je ob tem poudaril:: »Javna mreža domov za starejše je hrbtenica sistema – starejši niso tržno blago.«

Minister Simon Maljevac pojasnjuje, da jih podjetje o tej nameri ni obvestilo ne uradno ne kako drugače: »Podjetje SeneCura, ki upravlja z zasebno mrežo domov za starejše v Sloveniji, o svoji potencialni nameri prodaje obstoječih kapacitet ni obvestilo ne ministrstva, ki ga vodim, ne mene osebno,« je poudaril minister in pojasnil, da problematično neinformiranje predstavlja tudi kršitev koncesijske pogodbe.

Ob tem minister izpostavlja tudi širši problem množičnega podeljevanja koncesij v preteklosti: »Če navedbe držijo, nam ta primer kaže sistemsko tveganje, ki nastopi, kadar država dejavnosti socialnega varstva prepušča trgu. Številni domovi, za katere so bile podeljene koncesije, ne bodo nikoli zgrajeni, nekatere koncesije pa so že bile predmet preprodaj. To je skrajno neodgovorno predvsem do ljudi, uporabnic in uporabnikov, ki bi jih javni sistem moral podpirati in ščititi.«

Na naša vprašanja se je odzvala SeneCura: »Marca smo odprli nov dom v Pivki, kar jasno potrjuje, da SeneCura ostaja trdno prisotna v Sloveniji. V SeneCuri ne komentiramo informacij, ki zadevajo poslovne spremembe. Naša oskrba za stanovalce je kakovostna in varna. Zaposleni delujejo v stabilnem, varnem in spodbudnem delovnem okolju. SeneCura zagotavlja varna delovna mesta ter vlaga v dodatna izobraževanja, strokovni razvoj in dobro delovno klimo.«