Skupščina ZZZS Roberta Ljolja imenovala za generalnega direktorja

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na dopoldanski seji Roberta Ljolja imenovala za generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora sicer podati še DZ. Ljoljo bo nasledil zdajšnjo generalno direktorico Tatjano Mlakar, ki se ji štiriletni mandat izteče marca prihodnje leto.

Ljoljo ima dolgoletne izkušnje v farmacevtski industriji, med drugim je bil predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija. Trenutno je predsednik sveta zavoda Biotech Hills. Gre za poslovni pospeševalnik na področju biotehnologije.

Pred skupščino se je predstavil kot preizkušen vodja s strateškimi sposobnostmi. Med cilji je izpostavil finančno vzdržnost, univerzalno dostopnost in pravičnost ter vključevanje vseh deležnikov, vse to pa bo podprto z digitalno preobrazbo, razvojem kadrov in organizacije ter modernimi metodami upravljanja, je napovedal.

Zavrnil je očitke, da bo z njim v ZZZS vstopil farmacevtski lobi. To lahko trdi samo nekdo, ki ne pozna sistema financiranja področja zdravil znotraj ZZZS, je dodal. Glede očitkov o političnih povezavah pa je povedal, da je delal tako s prejšnjo kot sedanjo vlado. »Če je to, da dobro sodelujem z vsemi deležniki, greh, potem sem grešnik,« je poudaril.