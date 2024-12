Slovenske železnice spreminjajo vozni red

Slovenske železnice (SŽ) ob številnih delih na infrastrukturi prilagajajo vozni red vlakov. Ta prinaša kar nekaj sprememb, največ na relaciji Ljubljana–Zidani Most, na drugih relacijah oziroma progah pa se bo ponekod število vlakov povečalo in s tem se bo razširila ponudba za potovanja. Spremembe začnejo veljati že konec tedna.

Po besedah Darje Kocjan, direktorice SŽ-Potniški promet s tem želijo omogočiti zadostno mobilnost v Ljubljano in iz nje, predvsem zato, da se ves promet ne bo prelil na ceste. Ker bo ponudba vlakov nekoliko manjša, pa bodo okrepili zmogljivosti nekaterih drugih vlakov. Ker število prepeljanih potnikov narašča in bodo letos dosegli več kot 16 milijonov prepeljanih potnikov, so novi vozni redi oblikovani tako, da se bo trend rasti načrtoval tudi leta 2025. Spremenjeni vozni red, ki začne veljati v nedeljo, 15. decembra, je že objavljen na spletni strani SŽ.

Največ sprememb v Ljubljani

Ob posodabljanju železniške infrastrukture in gradnji nove osrednje železniške postaje v prestolnici v okviru Potniškega centra Ljubljana (PCL) bo vozni red vlakov prihodnje leto precej prilagojen. Tako bosta z novim voznim redom postavljena tudi dva začasna nova perona na tej železniški postaji. Eden bo na zahodni strani železniške postaje pri nadvozu nad Dunajsko cesto (peron ob tiru 92), drugi pa na vzhodni strani postaje ob parkirišču železniške postaje (peron ob tiru 91). Na novem peronu pri nadvozu nad Dunajsko bodo imeli končno ali začetno postajo trije pari vlakov, ki vozijo med tednom na progi Ljubljana–Kamnik ter en par vlakov, ki na tej progi vozi ob sobotah. Postanek bo imel tudi en par vlakov, ki ob delavnikih vozi na progi Ljubljana–Jesenice.

Nespremenjeno je tudi število vlakov na relaciji med Ljubljano in Kamnikom Grabnom, uporablja se peron Ljubljana Šiška. Za 14 vlakov na relaciji Ljubljana–Brezovica bo še naprej organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Med Ljubljano in Zidanim Mostom pa bo vozilo 76 vlakov oziroma enajst vlakov manj kot do zdaj, a bodo njihove zmogljivosti okrepljene. Uvedli bodo tudi dodatne postanke vseh regionalnih vlakov v Litiji. Na novo bodo uvedli dodatni jutranji vlak med delavniki med Sevnico in Celjem ter en večerni in dva jutranja vlaka na relaciji Ljubljana–Sevnica s podaljšanjem do Dobove.

Med Ljubljano in Mariborom bo vozilo 63 vlakov. Namesto desetih vlakov bodo v času zunaj prometnih konic organizirali nadomestni prevoz med Ljubljano in Celjem. Predvidevajo pa, da bo čas vožnje podoben. »Vlak bo, denimo, vozil med Mariborom in Celjem, nato bo potnik prestopil na direktni avtobus, ki bo vozil po avtocesti do Ljubljane. Nato se isto ponovi v nasprotno smer. Takšnih bo torej deset vlakov,« je pojasnila Kocjanova.

Dodatni vlaki med Gorico in Novo Gorico

Nekaj sprememb je tudi na drugih progah. Tako bo ob koncih tedna vozil nov vlak na progi Maribor–Pragersko–Hodoš. Dodatni par jutranjih vlakov, ki bo imel povezavo iz oziroma za Ljubljano, bo vozil tudi na progi Divača–Ilirska Bistrica–Pivka in obratno. Dva nova vlaka bosta ob koncu tedna vozila tudi med Ljubljano in Metliko, trije novi vlaki pa med Sežano in Novo Gorico. Sicer pa bosta vzpostavljeni še dve dodatni povezavi z Avstrijo in nekaj dodatnih povezav s Hrvaško. Dodatne povezave bodo od 8. februarja 2025 vzpostavljene tudi med Gorico in Novo Gorico, kjer bo prihodnje leto Evropska prestolnica kulture.

Glede zamud vlakov pa je Matjaž Kranjc, direktor družbe SŽ-Infrastruktura, pojasnil, da trenutno tretjina tirov na železniški postaji v Ljubljani ne obratuje, in dodal, da tam, kjer potekajo dela, vlaki vozijo počasneje, promet poteka po le enem tiru, okrnjene so kapacitete. Dodatne zamude povzročajo tudi nadomestni avtobusni prevozi. Na SŽ tako zagotavljajo mobilnost, ne moremo pa zagotoviti točnosti vlakov, je še dodal Kranjc.