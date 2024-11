Smučišče Stari vrh bo pozimi ostalo zaprto

Smučišče Stari vrh bo po zelo slabi lanski smučarski sezoni prihajajočo zimo ostalo zaprto. Tako sta se odločila župana občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, ki sta lastnici smučarskega centra. Družba ima namreč visoke dolgove, ki jih občini nameravata poplačati in po dogovoru z lastniki zemljišč na novo zastaviti delovanje centra.

Smučarsko turistični center (STC) Stari vrh je v velike finančne težave zašel že pred leti po investiciji v šestsedežnico. Ker podjetje ni moglo plačevati kredita, sta občini Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka izvedli dokapitalizacijo. »V letih 2017 in 2018 so bili narejeni veliki koraki, nadaljnji napredek je bil tudi v preteklih letih, ampak kar ne moremo priti na zeleno vejo,« je za STA povedal župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež.

Četrt milijona evrov dolgov

Podjetje ima za okoli 250.000 evrov dolgov do dobaviteljev, lastnikov zemljišč in bank. Vodstvo podjetja tudi ni uspelo doseči dogovora z lastniki zemljišč za odškodnino. Poleg tega so bile minule sezone zelo slabe. »Glede na vse to sva se s škofjeloškim kolegom odločila, da to zimo smučišče ostane zaprto, da zadeve medtem saniramo in potem začnemo na novo iz ničle,« je povedal Čadež.

Kot je pojasnil, bosta občini v svojih proračunih zagotovili sredstva za poplačilo dolgov. Potem pa bo treba delati drugače in poslovanje organizirati tako, da se bodo stroški pokrivali s prihodki, je poudaril Čadež. Od novega direktorja podjetja STC Stari vrh Mihe Mraka, ki ga je nadzorni svet imenoval septembra, pričakuje tudi dogovor z lastniki zemljišč.

Župan Radinja: Podnebne spremembe delajo proti nam

Na območju STC Stari vrh je 21 lastnikov zemljišč in na spomladanskem sestanku, na katerem so govorili o strateškega razvoju centra s poudarkom na poletni sezoni, niso uspeli najti skupnega jezika glede nadomestil oziroma odškodnin. Te so bile v minulih letih nekoliko višje od odškodnin lastnikov zemljišč na nekaterih drugih smučiščih, saj gre večinoma za obdelovalne kmetijske površine.

Škofjeloški župan Tine Radinja je za STA povedal, da je pred nadaljnjim delovanjem smučišča treba sanirati dolgove za nazaj in se z lastniki zemljišč dogovoriti, ali sploh vidijo skupno prihodnost smučišča. »Podnebne spremembe delajo proti nam in delovanje smučišča je možno samo, če vsi sodelujemo,« je dejal Radinja in opozoril, da zgolj z zimsko sezono smučišče na tako nizki nadmorski višini ne more preživeti, zato bo nujen dogovor glede razvoja poletne sezone.