Spopad za portoroško strateško nepremičnino

V nadaljevanju preberite:

Poslovna stavba v središču Portoroža oziroma za kaj jo bo novi lastnik uporabljal, je za kraj strateškega pomena, pravijo sogovorniki. Objekt ima 5437 kvadratnih metrov, ob njej je tudi 320 kvadratnih metrov velika stanovanjska vila z večjim zemljiščem in pogledom na Piranski zaliv. Zanj bi primorska podjetniška družina Polič odštela 5,3 milijona evrov, a se pri dogovorih z nemškim lastnikom zapleta. Še pred Poliči se je namreč kot kupec pojavilo razvpito podjetje - in posel se očitno seli na sodišče. Kdo je prvotni interesent in zakaj se zapleta? Kaj v simbolnem pomenu predstavlja prodaja nepremičnine?