Stanovalci Doma na Krasu lahko ostanejo v svojem novem domu

Z ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) so se odzvali na včerajšnje poročanje slovenskih medijev, tudi Dela, da je gradbeni inšpektor inšpektorata za naravne vire in prostor minuli teden izdal odločbo o prenehanju uporabe stavbe, v katero se je v sklopu zavoda Dom na Krasu letos preselilo šest invalidnih oseb. »Glede objav v medijih v zvezi z javnim zavodom Dom na Krasu in uporabo stanovanjske stavbe v Solkanu sporočamo, da ne drži, da je gradbeni inšpektorat odločal o morebitni deložaciji prebivalcev Doma na Krasu. Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor lahko odloča le v skladu z gradbenim zakonom, in sicer glede stavbe same,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Z MNVP so sporočili, da so ministrstvu za solidarno prihodnost v začetku letošnjega leta posredovali mnenje, v katerem so se je osredotočili na problematiko le v obsegu in na podlagi podatkov, podanih v vprašanju: »Pri tem je treba izpostaviti, da se pri podaji mnenja ne ugotavlja dejanskega stanja. Tako mnenje ni upravni akt, se pravi, ni pravno zavezujoče. Ministrstvu za solidarno prihodnost smo tako pojasnili, da v primeru stanovanjskih skupnosti za različne družbene skupine (na primer stanovanjske skupnosti za starejše osebe, mlade, invalide, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju…) gre za ekvivalent družinskemu okolju. Tako v primeru uporabe stavbe, ki se uporablja za namen bivanja stanovanjske skupnosti, pri čemer je ta zasnovana kot stanovanje, gre za stavbo, ki se vedno klasificira kot enostanovanjska stavba.«

Pojasnili so še, da ministrstvo »podaja splošna pojasnila, ugotavljanje dejanskega stanja sodi v konkreten upravni postopek, inšpektor pa je pri svojem delu samostojen«.