Trgovino bi najraje imeli na isti lokaciji

Po dveh mesecih in pol od velikega požara v Luciji so delavci­ ­Avtoprevozništva in gradbene mehanizacije Krt Strunjan danes začeli pospravljati pogorišče trgovine Agraria. Lucijčani upajo, da bo uprava Kmetijske zadruge Agraria Koper čim prej poskrbela za nove prostore priljubljene trgovine. Nekateri so predlagali, da bi jo preselili v nastajajoč gostinsko-trgovski objekt pri portoroških teniških igriščih. Vodstvo zadruge si prizadeva, da bi v postopku rekonstrukcije prišli do nove trgovine na istem ­mestu v Luciji.

Tako je bilo takoj po požaru. Foto Moni Černe

Sedmega decembra ob štirih zjutraj je zagorelo v trgovini, požar jo je v nekaj urah uničil. Nastalo je za več milijonov evrov škode. Vodstvo Agrarie ni hotelo razkriti zneska škode na objektih, opremi in trgov­skem blagu. Do danes so morali pustiti pogorišče nedotaknjeno, da so lahko pristojni inšpektorji in kriminalisti preiskali vzroke požara. Glede na to, da je bil to tretji zelo velik požar v občini v komaj pol leta, je bilo med krajani slišati ugibanja, da bi lahko obstajala velika verjetnost namernega požiga. Na koprski policijski upravi nam teh domnev niso potrdili. Povedali so nam, da je kriminalistična preiskava končana, in 10. februarja so na okrožno državno tožilstvo poslali poročilo. S preiskavo ni bilo potrjeno, da bi bil požar posledica kaznivega dejanja.

Bali so se negativnih

vplivov na okolje

Za Kmetijsko zadrugo Koper je bil to velik udarec. Leta 2023 so ustvarili nekaj manj kot 23 milijonov evrov prihodkov, približno četrtino prihodkov je pomagala ustvariti lucijska trgovina. To je bila druga največja od sedmih, ki jih ima Agraria v slovenskem delu Istre. V njej je bilo 34 zaposlenih. Zaradi nesreče so štiri delavce odpustili, 30 so jih prezaposlili na druga delovna mesta v zadrugi. Prebivalce Lucije je nepospravljeno požarišče motilo, saj je vse ostalo domala enako, kot je bilo dan po požaru. Razbite steklenice, razsuti paketi jogurtov, mleka, sokov, druga raztresena hrana, pa tudi zemlja, gnojila, zelo pestro trgovsko blago, kmetijski izdelki in orodja, ožgano, razbito, razsuto, prekrito s črnimi sajami in ostanki pogorelega objekta ... Glede na to, da je ostalo veliko hrane, so se ljudje bali, da bi se med ostanki hrane zaredili škodljivci, glodavci ali katere druge živali ... V Agrarii so pogorišče nadzirali in varovali. Pred mesecem dni ga je pregledal tudi zdravstveni inšpektor, vendar ni ugotovil prisotnosti glodavcev ali drugih živali, prav tako ni ugotovil škodljivih vplivov na okolico. V trgovini so namreč prodajali tudi kmetijska zaščitna sredstva, toda v zimskih mesecih teh nimajo veliko na zalogi (ali na prodajnih policah).

5600 m2 veliko zemljišče ima Agraria Koper na območju trgovine v Luciji

Poleg neurejenega videza pogorišča je Lucijčane motilo, da so ostali brez dobro oskrbljene ­trgovine s pogosto posebno, čeprav nekoliko dražjo ponudbo. Predvsem so v njej prodajali sadike vrtnin in drevja ter blago, ki ga potrebujejo mali kmetje, vrtičkarji in lastniki domačih vrtov. Zato so ­občani večkrat izrazili upanje in zahteve, da bi Agraria čim prej odprla prostore v katerem od razpoložljivih prostorov v občini ali da bi jo preselili v nastajajoč gostinsko-trgovski objekt ob teniških igriščih. Slednje se zdi malo ­verjetno.

Trgovina je bila

ustrezno zavarovana

V Agrarii Koper so nam pojasnili, da so imeli objekt in blago ustrezno zavarovano pri Zavarovalnici Sava, postopek uveljav­ljanja odškodnine še poteka. »Danes začenjamo sanacijo. V prvi fazi, ki bo trajala en teden, bomo odstranili organske odpadke in tiste dele pogorišča, ki niso neposredno povezani z notranjostjo ruševin. V drugi fazi (marca) bomo porušili in odstranili objekt. Začetek te sanacije je odvisen od dovoljenj in pravnih postopkov, ki jih še opravljamo,« je povedal direktor zadruge Neo Štembergar.

1350 m2 je obsegala površina trgovine

O prihodnosti trgovine pre­učujejo različne možnosti. »Najbolj si želimo, da bi ponovno vzpostavili poslovanje na zdajšnji lokaciji, saj gre za strateško pomembno območje, ki ga dobro poznajo naši kupci. Vzporedno analiziramo tudi druge možnosti, vendar končna odločitev še ni sprejeta. Selitev v nov objekt blizu teniških igrišč v Portorožu je ena od možnosti, vendar trenutno ne moremo potrditi, da gre za realno možnost,« smo ­izvedeli od vodstva zadruge.