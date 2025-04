Uber naj bi prihajal Slovenijo, ministrstvo potrdilo pogovore

Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber po poročanju Žurnala24 načrtuje vstop na slovenski trg. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pogovore s predstavniki podjetja potrdili, a dodali, da časovnice in načina vstopa na trg še ni mogoče napovedati. Uber naj bi medtem že kontaktiral več taksistov.

V Uberju so za Žurnal24 potrdili, da razmišljajo o prihodu v Slovenijo in da trenutno »ocenjujejo stanje v Sloveniji«.

»Načrtujemo širitev prisotnosti Uberja v države srednje in vzhodne Evrope, pri čemer je Slovenija ena od možnih destinacij. Trenutno smo v fazi evalvacije in bomo kmalu sporočili, kje bodo naše storitve na voljo. Zagotavljamo, da bomo v primeru vstopa na slovenski trg delovali popolnoma v skladu z lokalno zakonodajo, kot to velja v vseh državah, kjer naša aplikacija že deluje,« so zapisali.

Tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je Žurnalu24 in portalu Forbes potrdilo, da jih je Uber povabil na sestanek, da jih je seznanil s tem, »da ima podjetje namen v bližnji prihodnosti vstopiti na slovenski trg, in sicer v okviru obstoječih zakonskih podlag v Sloveniji«.

Na ministrstvu so za Forbes pojasnili, da je na sestanku na ministrstvu 14. aprila Uber napovedal, da bo na slovenski trg vstopil v bližnji prihodnosti, in dodali, da še ni mogoče napovedati, na kakšen način bo Uber to storil.

V Sloveniji je področje taksi prevozov zakonsko urejeno tako, da je za avtotaksi prevoz obvezna uporaba taksimetra. Digitalna aplikacija, kakršno uporabljajo pri podjetju Uber, tako ni zakonsko urejena kot možna oblika za plačevanje avtotaksi storitev.

Pred leti je vlada Janeza Janše pripravila novelo zakon o prevozih v cestnem prometu, ki bi omogočil vstop Uberja na slovenski trg, a so bile spremembe ob menjavi vlade razveljavljene. Inštitut 8. marec je poleti 2022 skupaj s skoraj 15.000 overjenimi podpisi v DZ vložil predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki je med drugim ukinil pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg.

Taksisti nad vnovičnim prihodom Uberja po poročanju obeh medijev niso navdušeni. »Delujejo hinavsko. Vsakemu vozniku drugače povejo, kakšni bodo pogoji dela. Pravzaprav vsakemu govorijo točno to, kar želi slišati,« je za Žurnal24 dejal eden od taksistov, ki se je udeležil sestanka s predstavniki Uberja.

Uber naj bi v Sloveniji intenzivno lobiral že približno dva meseca. Čeprav točnega datuma prihoda v Slovenijo ne razkrivajo, saj naj ga še sami ne bi vedeli, so po navedbah portala na sestankih omenjali okvirni datum 1. maja letos.