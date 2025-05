Ukrajina ne sme postati Palestina za EU

V nadaljevanju preberite:

Na dan zmage oziroma dan Evrope sta javna intelektualca, eden iz mirovniškega, drugi iz pravičniškega tabora, razpravljala o prihodnosti stare celine v smislu razpleta rusko-ukrajinske vojne in nezanesljivega partnerja čez Atlantik.

»Če bomo Putinu omogočili, da bo zmagal, se bo njegov projekt gradnje evropskega imperija nadaljeval in pripeljal do uničenja evropskega projekta, kakršnega poznamo od konca druge svetovne vojne,« opozarja Luka Lisjak Gabrijelčič. Jože P. Damijan pa, da v rusko-ukrajinski vojni izgubljata samo Ukrajina in EU: »Če kdo misli, da bo s tem, ko bodo porazili Rusijo, EU preživela, se moti«. Nevarnost za EU vidi znotraj same unije, predvsem v poglabljanju integracije, ki jo gospodarsko šibi.

Vojna po Gabrijelčičevi oceni mnogo bolj eksistencialno zadeva Evropo in EU kot pa ZDA, saj te lahko živijo še bolje s svetovno ureditvijo, po kateri si razdelijo interesne sfere z Rusijo. Sogovornika sta se glede atlantske osi, kot smo jo poznali po drugi svetovni vojni, strinjala, da se je njen čas iztekel.

Osamosvojitev Evrope od ZDA se mora zgoditi na gospodarski, tehnološki in vojaški ravni, je prepričan Damijan. Napoved vlade o povečanju obrambnega trošenja sta oba označila za politični marketing. Sicer pa so investicije v infrastrukturo za dvojno rabo zelo koristne, tako z vidika tekočega spodbujanja rasti gospodarstva kot z vidika dolgoročnih učinkov na potencialni BDP.