Umrl je nekdanji poslanec Državnega zbora Sašo Lap

Sašo Lap, ki je bil kot član Slovenske nacionalne stranke leta 1992 izvoljen v prvi državni zbor republike Slovenije, je izgubil bitko s težko boleznijo.

»Po težki bolezni je umrl neutrudni, in svojemu delu do konca predan nekdanji poslanec DZ in sekretar našega Društva poslancev 90 (DP90) gospod Sašo Lap,« je na omrežju X objavil Marjan Podobnik. Kot so sporočili v Društvu, svojci »cvetje in vse hvaležno odklanjajo v korist društva za paliativno oskrbo Palias«.

Februarja 1993 je Lap v Državnem zboru ustanovil samostojno poslansko skupino in jo tudi vodil do konca leta 1993. Junija 1993 je nato ustanovil še politično stranko Slovenska nacionalna desnica (SND), ki jo je vodil do junija 1998.

Sašo Lap se je rodil oktobra 1953 na Jesenicah na Gorenjskem.