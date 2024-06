Umrl je sodnik Sodišča EU Marko Ilešič

Umrl je dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije. Tam je deloval dvajset let kot edini od sodnikov iz držav, ki so v EU vstopile leta 2004 in tedaj prevzele sodniške naloge, ter funkcijo opravljal vse do zdaj.

Ob obletnici velike širitve je bil govorec na slovesnosti v sodni palači v Luxembourgu. Sodnik Ilešič je na slovesnosti govoril slovensko.

Ob obletnici je spregovoril za Delo in v pogovoru z Delovim dopisnikom iz Bruslja Petrom Žerjavičem med drugim dejal: »Prevladalo je spoznanje, da je bolje imeti sodišče, kakršno koli že, kot kaos. To je velik civilizacijski dosežek evropske povezave.«

Marko Ilešič je bil rojen leta 1947 v Ljubljani. Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1970, nato pa na isti univerzi nadaljeval z doktorskim študijem in leta 1984 tam zagovarjal doktorsko disertacijo. Kot navajajo na spletni strani Sodišča EU, je svoje znanje primerjalnega prava poglobil v okviru programov specializacije, ki sta ju organizirali Université de Strasbourg v Franciji in Universidade de Coimbra na Portugalskem, na katerih je diplomiral v letih 1978 in 1980.

Svojo univerzitetno kariero je začel leta 1970 kot asistent na Univerzi v Ljubljani, kjer je od leta 1984 do leta 2004 kot profesor poučeval civilno, gospodarsko in mednarodno zasebno pravo. Poleg tega je imel aktivno vlogo pri vodenju pravne fakultete, saj je bil od leta 1995 do leta 2001 njen prodekan, od leta 2001 do leta 2004 pa dekan.

Marko Ilešič je po tem, ko je uspešno opravil pravniški državni izpit, postal sodnik in nato predsednik senata na Sodišču združenega dela v Ljubljani, kjer je delal od leta 1975 do leta 1986. Je avtor številnih publikacij in je bil leta 1993 izvoljen za predsednika Zveze društev pravnikov Slovenije, to funkcijo pa je opravljal do leta 2005.

Sodnik razsodišč Uefe in Fife

Zaradi izrazitega zanimanja za športno pravo, zlasti nogometno, je med drugim od leta 1978 do leta 1986 predsedoval Sodišču združenega dela za telesno kulturo ter zasedal kot sodnik na pritožbenem razsodišču Evropske nogometne zveze (Uefa) in pritožbenem razsodišču Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Poleg tega je opravljal vodstvene funkcije kot predsednik Nogometne zveze Slovenije od leta 1985 do leta 1989, predsednik Nogometne zveze Jugoslavije med letoma 1990 in 1991 ter kot član izvršnega odbora in nato kot podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije od leta 1991 do leta 2005.

Posebej rad se je ukvarjal z gospodarskim pravom, tako je bil predsednik borznega razsodišča v Ljubljani in arbiter pri Gospodarski zbornici Jugoslavije. Nato je bil arbiter pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu.

Marko Ilešič je prvi slovenski sodnik, ki je bil imenovan na sodišče, in sicer 11. maja 2004. Sodniki tega sodišča so ga izvolili za predsednika senata, na tem položaju pa je ostal dva zaporedna mandata, od 9. oktobra 2012 do 8. oktobra 2018.