V 72. letu je umrl geograf Andrej Mihevc

V 72. letu starosti je v sredo umrl krasoslovec, jamar, znanstvenik in geograf Andrej Mihevc, so danes za STA potrdili v Jamarski zvezi Slovenije. Zaposlen je bil na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni, podpisal pa se je pod več sto strokovnih del.

Mihevc je kot profesor kraške geomorfologije in speleogeneze predaval na oddelku za geografijo ljubljanske filozofske fakultete in na Univerzi v Novi Gorici.

Kot jamar se je udejstvoval v različnih društvih, organizacijah in zvezah. Opisal je številne jame ter narisal načrte jam, ki jih je prispeval v kataster jam ali jih objavil.

Mihevc, ki je večino raziskovalnega dela posvetil geomorfologiji in speleogenezi krasa, je poleg številnih objav v znanstvenih publikacijah napisal tudi knjigi Speleogeneza Divaškega krasa in Dinarski kras.

Kot krasoslovec in raziskovalec na inštitutu za raziskovanje krasa se je Mihevc do upokojitve ukvarjal s številnimi raziskovalnimi vprašanji krasoslovja. Prehodil je večino kraških terenov v Sloveniji ter proučeval morfološke oblike kraških območij v različnih geografskih in hidroloških legah tako doma kot v tujini.

Svoje obsežne raziskave je predstavljal na posvetovanjih doma in v tujini. Sodeloval je pri pripravi zakona o jamah, med drugim pa je bil med letoma 2007 in 2022 tudi član vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, piše na spletni strani Obrazi slovenskih pokrajin.