V četrtek člani SDS volijo predsednika

Pred prvomajskimi prazniki so se iztekle prijave za predsednika SDS. Koliko jih je, v stranki uradno še ne razkrivajo, saj jih bo jutri potrjeval še izvršilni odbor stranke. Neuradno se sicer govori le o eni. A tudi če bi jih bilo več, strankarski sogovorniki ne puščajo nikakršnega dvoma o tem, ali bo Janez Janša stranko vodil še naslednja štiri leta. Že vse od leta 1993 interne konkurence ne pozna.

To bo njegov deseti mandat. Tokratnega pa bo prvič izvoljen po novem sistemu. V SDS bodo po spremembi statuta predsednika prvič volili neposredno in tajno vsi člani stranke na volilnih občinskih konferencah, ki jih je izvršilni odbor sklical za četrtek ob 18. uri. Skladno s statutom morajo namreč potekati najpozneje 15 dni pred kongresom, ki bo 24. maja v Ormožu in na katerem naj bi razglasili, kolikšen odstotek glasov članov je Janez Janša prejel.

Podpredsednike stranke, to so Romana Tomc, Jelka Godec in Aleš Hojs, in generalnega sekretarja, to je Borut Dolanc, na predlog predsednika SDS pozneje voli svet stranke. Praviloma pa njegove izbire vse do konstitutivne seje ostajajo neznanka, tako je nazadnje presenetil tudi s tem, da je Dolanca nekaj mesecev pustil na položaju le kot vršilca dolžnosti, kar naj bi zbrani razumeli kot nezaupnico njegovemu delu, predvsem na področju kadrovske politike.

INFOGRAFIKA: Delo

Bodo pa vseeno na kongresu volili člane izvršilnega in nadzornega odbora, ki kandidature lahko oddajo še do 15. maja.

Na kongresu je predvsem mogoče pričakovati napoved novega starega predsednika, kakšen pristop bo ubral na prihodnjih parlamentarnih volitvah, po katerih si želi sestaviti četrto vlado. Zanjo naj bi že zbiral ekipo, prav tako javno že dolgo napoveduje, katere ukrepe naj bi izvajali. Kako prepričljiv je v tem, pa naj bi mu – kot zatrjuje sam – pokazal tudi referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. V kampanji so se mu uradno pridružili tudi NSi in zunajparlamentarni stranki SLS in Fokus, ki bi potencialno lahko sestavljale njegovo koalicijo, a le, če bodo prestopile parlamentarni prag. Zato jih je Janša že pozival, naj se povežejo, če jim javnomnenjske poizvedbe ne bodo nakazovale možnosti samostojnega preboja.

Anže Logar, nekdanji dolgoletni član SDS, ki je najverjetneje predvsem taktično namigoval tudi na to, da bi bil pripravljen sporazumno prevzeti stranko, pa s svojimi Demokrati vsaj za zdaj še vedno upa, da bo lahko sestavil koalicijo prek političnega pola.