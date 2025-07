V Črni bodo posledice katastrofe sanirali še najmanj dve leti

V nadaljevanju preberite:

Črna na Koroškem je bila gotovo ena tistih občin, ki so jo predlanske poplave in plazovi najbolj prizadeli. Po preliminarni oceni je bila škoda v črnjanski občini po takratnih ujmah ocenjena na približno dvesto milijonov evrov, a se je pozneje pokazalo, da le ne bo tako visoka.

Županja Romana Lesjak je nato ocenila, da je dejanska škoda nižja ter da bo od 50 do 60 milijonov evrov zadoščalo, da bi lahko rekli, da so »Črno tako sanirali, da je odporna, da je trajnostna ter da zagotavlja varnost naših ljudi in obiskovalcev«. Zdaj županja k temu dodaja: »In še lepša.«