V. d. direktorice ZD Trebnje dr. Elizabeta Žlajpah ima polno podporo občine

Trebanjska županja Mateja Povhe je v izjavi za medije zagotovila polno podporo v. d. direktorici Zdravstvenega doma Trebnje, dr. Elizabeti Žlajpah, in poudarila prizadevanja za stabilno, zakonito in strokovno vodenje zavoda. Po njenih besedah zdravstveni dom kljub javnim polemikam posluje uspešno, brez kadrovskega in finančnega primanjkljaja.

Opozorila je na površne in zavajajoče informacije v javnosti, ki po njenem mnenju slabijo zaupanje v zdravstveno ustanovo. Zavrnila je tudi očitke o političnih pritiskih občine na vodstvo ali zaposlene in dodala, da občina kot ustanoviteljica zgolj odgovorno opravlja svojo nadzorno vlogo.

Ne posegamo v strokovno avtonomijo zavoda, si pa kot ustanoviteljica prizadevamo za stabilnost – tako pravno kot upravno. To je nujen pogoj za kakovostno in nemoteno zdravstveno oskrbo. Mateja Povhe

Poudarila je, da občina ne posega v strokovno avtonomijo, a da je pravna in upravna stabilnost ključna za nemoteno zdravstveno oskrbo. Pozdravila je imenovanje Žlajpahove kot izkušene zdravnice, ki zavod dobro pozna in ima sposobnosti za vodenje v zahtevnih razmerah.

Odzvala se je tudi na kritike, da je predčasno zapustila interno sejo zaposlenih, in pojasnila, da se je umaknila, ko so pogovori zašli v kadrovske razprave, ki so v pristojnosti sveta zavoda.

Na koncu je poudarila, da je za prihodnost zdravstvenega doma ključno obnoviti zaupanje ter da to ni čas za osebne zamere ali politična nasprotja, temveč za odgovorno upravljanje v korist ljudi in njihovega zdravja.