V Kamniku več tisoč ljudi brez vode

Komunalno podjetje Kamnik je uporabnike oskrbe s pitno vodo z vodovodnega sistema Kamnik Iverje seznananilo, da so na doslej dostopnih lokacijah odkrili obsežne poškodbe primarnega vodovodnega omrežja na mestih, ki so posledica porušitve cest in zemeljskih usadov. Po nekaterih ocenah je na območju Kamnika in Komende brez vode 10.000 ljudi.

To je posledica poplav, zaradi katere ni mogoče vzpostaviti običajne oskrbe s pitno vodo na območjih javnega vodovodnega omrežja v občini Kamnik. Zato je Komunalno podjetje Kamnik v skladu z načrtom delovanja ob izrednih dogodkih v primeru poplav skupaj s Civilno zaščito in prostovoljnimi društvi aktiviralo nadomestno oskrbo uporabnikov z vodo.

Vzpostavljena so več naslednja prevzemnih mest za vodo iz cistern, zlasti pri prostovoljnih gasilskih društvih (PGD): Šmarca, Tunjice, Kamniška Bistrica, Gozd – pri gostilni Logar. Prevzem pa je od 7. ure urejen tudi na naslovih Tunjice-Laniše 6, Glavni trg, Igrišče Vila (nasproti KS Duplica), Osnovna šola Marije Vere, Podgorje – pri Krajevni skupnosti Podgorje, Volčji Potok-pri Krajevnem domu Volčji Potok.