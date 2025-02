V nadaljevanju preberite:

Nemčija, kot največje gospodarstvo v evroobmočju, se spoprijema z resnimi izzivi, ki lahko vplivajo ne le na njeno notranjo politiko, temveč na celotno Evropo. Dr. Rok Spruk, ekonomist z Ekonomske fakultete UL, opozarja na nevarnosti, ki jih prinaša prihajajoča vladna koalicija. »Nemška vlada bo nestabilna, kolateralno škodo bo nosila vsa Evropa,« pravi in dodaja, da trenutna situacija vzbuja veliko skrb.

Glede na pričakovano razdelitev oblasti in dobljene glasove bo nova vlada težko sestavljena. »Da bo vlada CDU/CSU sploh obstala – in ne bo sodelovala z AfD, kot so vse stranke prisegle –, bo potrebovala glasove Zelenih in tudi glasove Die Linke, skrajne levice,« pojasnjuje Spruk. Levica se je že vnaprej izrekla, da ne bo podprla gospodarskega reformnega programa, ki ga Nemčija seveda krvavo potrebuje, ker je v recesiji in se je industrijska proizvodnja drastično zmanjšala.

Zavračanje in izključevanje AfD, kot pravi Spruk, zelo spominja na čas vlade Paula von Hindenburga, kjer so iz pogovorov izključili naciste, ki so se potem s pučem zavihteli na oblast. Sogovornik meni, da je za delo s skrajneži potreben mehak pristop.