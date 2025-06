Vrednote delavstva in skupnosti ali »kameradšaft« do konca

V nadaljevanju preberite:

Festival Kamerat je edini festival filma z delavsko tematiko pri nas, njegovo poslanstvo festivala pa po besedah Nine Kavzar, vodje, še naprej ostaja bistveno širše od zgolj predvajanja filmov. Posebnost festivala, pod katerega organizacijo se podpisuje javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem KRC Hrastnik ob podpori občine Hrastnik ter sofinanciranju Slovenskega filmskega centra, je predvsem prizorišče – to so prostori nekdanjega premogovnika v Hrastniku. Opuščeni prostori, ki so,za »življenja« pomembno oblikovali zasavske doline in njihove prebivalce, dobivajo s tem novo vsebino, ki pa temelji na večno istih delavskih vrednotah – na solidarnosti, tovarištvu in skupnosti.