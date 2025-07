Vroče, na cestah pa gneča

Po podatkih Agencije za okolje bodo danes najvišje dnevne temperature od 28 do 33 stopinj Celzija. Proti večeru bo od zahoda naraščala koprenasta oblačnost. Predvsem v zahodnih krajih lahko zvečer ali v prvem delu noči nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Tudi nedelja bo sončna s temperaturami od 29 do 34 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, v torek pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo.

Sončno vreme in vrhunec počitnic pa se seveda pozna tudi na naših cestah. Ponekod so že več kilometrov dolgi zastoji. Po aktualnih podatkih prometnoinforamacijskega centra so zastoji na primorski avtocesti, pa na štajerski in pomurski ter na regionalnih cestah ob obali.