Vsako uro se na čakalno listo za presaditev organov vpiše do šest novih bolnikov

V Evropi po podatkih iz leta 2016 več kot 142.000 bolnikov čaka na transplantacijo. FOTO: Vchal Getty Images/istockphoto



Na presaditev srca čaka 62 bolnikov, na jetra 42

Letošnji slogan evropskega dneva je Bodi pripravljen rešiti življenja, postani superheroj. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Evropski dan darovanja organov in transplantacije, ki ga obeležujemo danes, je namenjen opozarjanju na pomen darovanja in o potrebah bolnih, ki na darovalce organov in tkiv čakajo. Ob letošnjem dnevu pa so iz zavoda Slovenija Transplant sporočili, da bo v novembru omogočen elektronski vpis v nacionalni register darovalcev.Letošnji slogan evropskega dneva je Bodi pripravljen rešiti življenja, postani superheroj, saj moramo biti po besedah direktorice Zavoda RS za presaditev organov in tkiv Slovenija Transplantpogumni, da se odločimo za darovanje.»Sami ta razmišljanja, še bolj pa odločitve namreč odlašamo. Nekako menimo, da imamo še čas, tudi v naši kulturi se minljivost in smrt odlagata iz razmišljanja in pogovorov, kot da to ni naša stvar,« je razložila. Poudarila pa je, da je resničnost drugačna, saj nikoli ne vemo, kdaj se nam in našim svojcem to lahko zgodi ter kdaj bomo potrebovali pomoč. Ravno zato se ji zdi pomembno, da se spodbuja pogovore o tej tematiki in osebni opredelitvi do posmrtnega darovanja v krogu svojcev.Dodala je, da osrednjega dogodka ob dnevu ne pripravljajo, bo pa v novembru omogočen tudi elektronski vpis v nacionalni register darovalcev organov in tkiv. Vsak bo lahko uredil, ali je oziroma ni pripravljen darovati po smrti za namene zdravljenja. Zanj so se odločili, saj pogosto slišijo, da birokratski postopki in za nekatere neugodni časi delovanja marsikoga odvrnejo od vpisa v register.Na zavodu sicer ocenjujejo, da transplantacijska in donorska dejavnost ostajata zgledna primera sodelovanja v slovenskem zdravstvu. Na leto v Sloveniji izvedejo dobrih 100 presaditev organov, do konca septembra letos je bilo transplantacij 75. Še vedno pa se v Sloveniji soočajo z nesorazmerjem med bolnimi, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo, in razpoložljivimi organi, so opozorili.Trenutno je na čakalnem seznamu za presaditev organov registriranih 245 bolnikov, od tega jih na presaditev srca čaka 62, ledvice 141, jeter 42 ter eden na presaditev jeter in ledvice hkrati. Prav tako šest bolnikov čaka na presaditev trebušne slinavke, med njimi jih pet čaka na trebušno slinavko in ledvico hkrati.Po besedah direktorice zavoda bolniki pri nas na transplantacijo srca v povprečju čakajo 170 dni, jeter 190 dni in ledvice 300 dni. To pa je za nekatere pogosto predolgo, je poudarila.V Evropi medtem po podatkih iz leta 2016 več kot 142.000 bolnikov čaka na transplantacijo, vsako uro se na čakalno listo za presaditev vpiše do šest novih bolnikov, vsak dan pa umre 19 čakajočih, piše na spletni strani Sveta Evrope.Namen evropskega dneva darovanja organov in transplantacije je informirati čim širši krog ljudi o pomenu darovanja organov, tkiv in celic ter presaditve, namenjen pa je tudi grajenju zaupanja v zdravljenje s presaditvijo.Države članice Sveta Evrope dan obeležujejo vsako drugo oktobrsko soboto. Letos pa bo osrednji dogodek potekal danes v Moldaviji.