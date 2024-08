Z inštitutom nad dolge bolniške

V nadaljevanju preberite:

Bolniške odsotnosti so lani odnesle 15,3 milijona delovnih dni in zdravstveno blagajno stale skoraj 607 milijonov evrov. Med vzroki za številke, ki Slovenijo uvrščajo v vrh EU, so tudi dolge čakalne dobe na specialistične obravnave in posege, prepozna rehabilitacija in še vrsta drugih. Tako trdijo poznavalci, konkretnih podatkov pa ni, kar je ena od pomanjkljivosti, ki jih računsko sodišče očita zdravstvenemu resorju glede obvladovanja dolgotrajnega staleža. Po prejemu odzivnega poročila na revizijo je računsko sodišče sklenilo, da je ministrstvo kršilo obveznost dobrega poslovanja. Ustrezen odgovor vidi vlada tudi v ustanovitvi inštituta za izvedenstvo.