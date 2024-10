V nadaljevanju preberite:

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je odredila, da mora za nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic podjetja Biobanka, ki je pred stečajem, poskrbeti podjetje Celica. Temu je odredila tudi nadomestno shranjevanje pripadajoče dokumentacije. A za to podjetje zahteve niso izvršljive.