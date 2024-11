Za redke slovenske ribiče se začenja glavna sezona

V nadaljevanju preberite:

»Rib je vse manj,« potarna izolski ribič Tomaž Petvar, ki bo vodil letošnji organiziran ribolov na zimske jate cipljev v dveh naravnih rezervatih v našem morju med začetkom decembra in koncem aprila. Pritožb ribičev nad izplenom v severnem Jadranu je v zadnjih letih vse več. Ulov drastično upada, ribiči pa svojo dejavnost opuščajo. Danes zaznamujemo svetovni dan ribištva.

»Zdaj grem z barko ven dvakrat na dan, zjutraj in zvečer. Jeseni se za nas začne glavna sezona,« pove Petvar. Ribiči so v preteklih tednih lovili predvsem orade, zdaj pa je čas kočarjev, ki z vlečnimi mrežami prežijo na muškatno hobotnico, tigraste kozice, liste, trilje in ciplje. A so današnje razmere za ribištvo povsem neprimerljive s preteklimi desetletji. Pomemben vpliv imajo tudi klimatske spremembe in pojav agresivnih vrst, denimo skakavk, ki so bile značilne za južni Jadran in druge dele Sredozemlja.

