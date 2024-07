Za večjo varnost zdravstvenih delavcev prek 7000 podpisov

Za spremembo kazenskega zakonika, ki naj bi zagotovila varnejše pogoje za delo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter varnejše zdravljenje pacientov, so do ponedeljka, ko se je iztekel rok, zbrali več kot 7000 podpisov.

»Več kot 7000 podpisov dokazuje, da gre za pomembno spremembo, s katero se ljudje strinjajo, saj se zavedajo, da je varnost v zdravstvenem sistemu pomembna ne le za zaposlene, ampak za vse, ki ga obiščejo,« je ob koncu kampanje povedala prof. dr. Bojana Beović. Zbrali so 7490 overjenih podpisov podpore.

»Pričakujem in prosim, da bodo odločevalci razumeli pobudo kot nekaj dobrega, kot korak v pravo smer pri izboljševanju pogojev dela zdravstvenih delavcev, miru in varnosti v zdravstvenih ustanovah in tudi kot prispevek k ničelni toleranci do nasilja,« je dodala Bojana Beović.

Vse zbrane podpise bodo zdaj v roku 30 dni skupaj s predlogom zakona za spremembo kazenske zakonodaje odnesli v državni zbor, ki bo zakon obravnaval po enakem postopku, kot če bi ga predlagala vlada ali posamezni poslanci. »Odločitev poslancev v parlamentu ne bo težka, sprememba zakona je korak v pravo smer. Zato pričakujemo, da bo sprememba sprejeta,« še dodaja predsednica Zdravniške zbornice.